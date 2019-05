El cos de Janet Jumillas presenta un tall al coll i diversos cops al cap

L'advocat de la família de Janet Jumillas, Jorge Albertini, ha explicat aquest dimecres 22 de maig que estan a l'espera de la confirmació oficial que el cadàver trobat aquest dimarts al Prat de Llobregat és el de la jove veïna de Viladecans, però ha considerat que "en un 99% és ella".





El que sí se sap amb seguretat per les proves realitzades al cos és que presentava un tall al coll i diversos cops al cap.









De moment, l'autòpsia practicada pels forenses de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) aquest matí no han pogut confirmar al 100% la seva identitat i han de practicar proves d'ADN i d'empremtes dactilars per tenir la total garantia, però han identificat amb precisió la causa de la mort.





Albertini ha expressat que el cas és "estrany, curiós", pel que de confirmar-se algunes línies d'investigació que actualment estan obertes i que no estan tancades, creu que hauran més detencions de persones implicades.





Ha assegurat que encara no han rebut resultats de l'autòpsia i les proves d'ADN, que seran els que oficialment determinin si la dona morta és Janet Jumillas, desapareguda des del 13 de març.





EL MÒBIL: UN POSSIBLE DEUTE?





Sobre si el mòbil del crim va poder ser un possible deute que va anar a cobrar Jumillas, tal com estudien els investigadors, Albertini ha explicat que és una hipòtesi, però encara no un indici clar.





Ha explicat que el principal sospitós del cas, Aitor G.P., en presó provisional des del 9 de maig per un presumpte delicte d'homicidi amb ocultació de cadàver, que es va acollir al seu dret a no declarar el dia que va comparèixer davant el jutge no ha tornat a declarar.





"Espero que aviat declari i que expliqui el que sap. Hi ha molts indicis que directament li inculpen, espero que expliqui la veritat", ha dit Albertini.





Entre aquests indicis, els principals són que els investigadors van trobar sang al seu pis de Cornellà de Llobregat i part del pis repintat per ocultar-la, a més de que el van veure llençar a les escombraries 2 fregones plenes de sang de Jumillas, les seves ulleres trencades i una corda amb el seu pèl.





Després de no saber res del parador de la dona des d'aquest 13 de març, aquest dimarts, segons fonts coneixedores, operaris de neteja van trobar el cos en un descampat propietat d'un banc on estaven treballant, al carrer Major, i van avisar la policia abans de les 17 hores.





Pel que sembla, aquest descampat aquesta prop d'on viu el segon detingut per aquest cas, veí del Prat i al qual se l'investiga per encobriment, estant de moment en llibertat provisional amb mesures cautelars.





El cadàver estava en un forat tapat amb una manta i agents d'investigació es van dirigir al lloc, on ja van començar a sospitar que podia tractar-se de la desapareguda a l'espera que l'autòpsia confirmés la seva identitat.





El Jutjat d'Instrucció 4 del Prat va dirigir dimarts l'aixecament del cadàver i a les diligències van participar tant la jutgessa, com la Lletrada de l'Administració, la fiscal i l'equip forense, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dimecres en un comunicat.