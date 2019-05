JxCat té decidit proposar al seu cap de llista per Barcelona, Jordi Sànchez, que està en situació de presó preventiva, per representar a la formació a la ronda de consultes que emprendrà el Rei en pròximes setmanes amb vistes a la sessió d'investidura.









La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que aquest dimecres va anar al Palau de la Zarzuela a informar el Rei de la constitució de les Cambres, té l'encàrrec de sondejar als diferents formacions parlamentàries per preparar la llista de representants polítics que tenen intenció de participar en aquesta ronda de consultes.





Des de la formació independentista han confirmat a Europa que aquest dimecres encara no havien rebut trucada de Presidència del Congrés però que la seva intenció és designar Jordi Sànchez com el seu representant per a ser rebut pel Cap de l'Estat.





PENDENT DE LA SUSPENSIÓ





Sànchez, expresident de l'ANC, va assumir la plena condició de diputat aquest dimarts a la sessió constitutiva del Congrés, a la qual va poder assistir amb autorització de la Sala del tribunal Suprem que el jutja a la causa del procés sobiranista i el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017.





El PP, Ciutadans i Vox, han demanat ja que tant Jordi Sànchez com els altres tres diputats processats i en presó preventiva siguin suspesos en les seves funcions.





Batet ha elevat una consulta al Tribunal Suprem i la Mesa del Congrés tractarà aquest assumptes aquest dijous, tot i que no s'espera una decisió fins a la setmana que ve. Les consultes del Cap de l'Estat, en qualsevol cas, es calculen per a la primera setmana de juny.