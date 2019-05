La número tres BComú, Janet Sanz, ha carregat aquest dimecres contra la número dos d'ERC, Elisenda Alamany --abans diputada d'ECP--, a qui li ha retret haver reclamat a ERC temps enrere el desbloqueig del tramvia per l'avinguda Diagonal mentre ara al seu parer està amb el partit que el bloqueja: "no tens credibilitat", li ha etzibat, mentre que Alamany li ha respost que no es posi nerviosa.









"Et veig molt nerviosa, no és culpa meva que en quatre anys no hagueu convençut a la gent", li ha dit a Sanz en un debat organitzat per Deba-t.org a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i li ha retret que l'Ajuntament, al seu parer, hagi viscut d'esquena a la qüestió nacional, en les seves paraules.





Ha assegurat que mai s'ha oposat al tramvia i li ha retret que BComú no hagi aconseguit consensos, mentre que Artadi també ha entrat en les crítiques a Alamany dient que els republicans no van votar a favor del pla d'habitatge de la ciutat: "Suposo que no ho recordes perquè en aquell moment no eres d'ERC".





Alamany s'ha queixat dient que s'hauria de parlar de Barcelona i no d'ella, al que Sanz li ha respost: "No siguis egocèntrica, no parlem de tu, parlem de valors" i li ha reptat a preguntar al seu alcaldable, Ernest Maragall, què ha fet en 40 anys en matèria d'urbanisme mentre estava governant, en les seves paraules.





A més, Artadi ha aprofitat el debat per criticar el candidat del PSC Albert Batlle haver "suspès diputats" en referència als presos sobiranistes, mentre que li ha demanat a Sanz que si són socis de govern amb el PSOE demanin inversions en temes com Rodalies.





MOBILITAT I ENERGIA





Pel que afecta energia i mobilitat, Sanz ha dit haver plantat cara a oligopolis creant l'operadora municipal Barcelona Energia; Artadi ha proposat una aplicació mòbil que inclogui serveis com el Bicing, motosharing i autobús; Eva Parera (BCN Canvi-Cs) ha criticat una falta de consens en la confecció de carrils bici, mentre que Alamany ha defensat que la T-Jove cobreixi fins als 30 anys.





Albert Batlle (PSC) ha defensat que el transport públic sigui més assequible, Eva Higueras (PP) ha retret a Artadi no finalitzar la L9 de Metro a la Generalitat i Jordi Magrinyà (CUP) ha proposat la reestructuració de TMB.





TURISME, HABITATGE I COHESIÓ SOCIAL





Sanz ha defensat la gestió d'habitatge per part de l'Ajuntament i li ha retret a Artadi haver fet des de la Generalitat "dues promocions en sis anys", Artadi li ha criticat una obsessió remunicipalizadora i Parera li ha dit a BComú que obligar els privats a reservar el 30% no és la solució i ha apostat per convèncer i dialogar.





Alamany li ha etzibat a Sanz que en el temps que ha governat ICV no es fessin habitatge, Albert Batlle ha sostingut que en el mandat de Jordi Hereu es van fer 4.000, mentre que li ha retret a BComú haver fet "poc més de 800", Higueras ha advocat per un turisme que no sigui ni de borratxera ni d'okupes i Magrinyà ha defensat a BComú en matèria d'habitatge dient a Artadi i Batlle que abans no feien més habitatge social que ara.





PREGUNTES





En preguntes del públic, Sanz ha reclamat a Artadi i Alamany que els seus partits a la Generalitat inverteixin més en transport públic i Artadi ha criticat BComú per la gestió de l'amiant, donat que al seu parer l'Ajuntament no ha dialogat i ha imposat.





Parera ha assegurat que el seu programa defensa el bilingüisme, mentre que ha descartat que Manuel Valls proposi l'eliminació del català, arran d'una pregunta de Plataforma per la Llengua.





Alamany ha criticat una estigmatització de les prostitutes perquè al seu parer es vinculen amb la seguretat i ha defensat gestionar sense paternalismes, Batlle ha assegurat que si governa mantindrà el centre LGTBI de l'Ajuntament i Magrinyà ha proposat prohibir durant les 24 hores del dia publicitat de cases d'apostes en un torn on la candidata del PP ja s'havia anat.





Amb tot, Sanz ha demanat 4 anys més per desenvolupar polítiques, Artadi ha defensat una Barcelona democràtica, Parera que la ciutat deixi d'estar governada per "activistes", Alamany ha apostat per una Barcelona on les empreses donin sous dignes, Batlle ha assegurat que el temps s'ha perdut en aquests quatre anys i Magrinyà els ha retret a tots haver governat a l'Ajuntament i ha demanat als joves votar en conseqüència per revertir la misèria juvenil.