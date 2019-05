Com viu un eurodiputat?

Diumenge 26 de maig es votaran 751 eurodiputats (haguessin estat 705 amb el Brexit), que fins al maig de 2014 cobraran prop de 7.000 euros nets al mes, despeses extra a part.









Són els MEP (Member of the European Parliament), que solen viatjar al seu país d'origen dijous a la nit o divendres al matí per tornar a Brussel·les el dilluns o dimarts, i un cop al mes van a Estrasburg per celebrar el plenari.





Els assistents si solen fer més vida a Bèlgica, i és que es tracta de la seu per excel·lència de becaris d'Europa.





Cada partit té el seu sistema de donacions i molts d'ells donen una part del seu salari a les seves formacions polítiques.





Un eurodiputat cobra 8.757,70 euros al mes en brut i 6.824,85 euros en net. El sou d'un MEP és el 38,5 per cent el salari bàsic d'un jutge del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.





A més d'aquesta quantitat, tenen pagades les despeses per desplaçament de treball, el que implica bàsicament els viatges enter Brussel·les i Estrasburg. Quan viatgen al seu país d'origen, també té dret a reemborsar el cost d'aquests desplaçaments amb un màxim anual de 4.454 euros.





Les dietes per menjar i dormir durant jornades de treball ascendeixen a 320 euros per dia.





Les dietes més polèmiques són les anomenades "per a despeses generals", que inclouen ordinadors, telèfons o bolígrafs i que suposen 5.513 euros al mes per eurodiputat.