Denuncien tracte discriminatori a les dones en els Mossos d'Esquadra

La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) ha criticat diferents episodis de tracte vexatori contra els agents de policia així com les aspirants a entrar al cos de Mossos d'Esquadra.









L'últim incident va tenir lloc durant les proves físiques d'accés a la policia autonòmica, quan en realitzar-les proves antropomètriques (pes i alçada) algunes van en roba interior davant els examinadors.





El portaveu de USPAC Mossos d'Esquadra, Francesc Vidal, ha explicat que quan les dones no anaven amb pantalons curts van haver de quedar en calces o en tanga: "No era en un espai reservat, sinó davant majoria d'homes. S'excusen amb que en les bases del concurs posa que han d'anar en pantalons curts, però no és veritat, el que diuen les bases és que han d'anar amb roba i calçat esportiu".





No és la primera vegada que el sindicat denuncia discriminació contra les dones. Entre els casos més cridaners, figura la dificultat de les dones embarassades per reduir la jornada, així com la de les mares que han de alletar els seus nadons, de manera que diverses d'elles demanen un canvi de destinació, amb les conseqüents dificultats de gestió interna.





USPAC està a l'espera d'una sentència judicial després de denunciar el tracte vexatori a dones embarassades, dels que fins i tot han escoltat que "molesten". "Això atempta contra els drets fonamentals i és discriminació de gènere", sosté Vidal.





El sindicat ha denunciat la situació a través de Twitter, on ha remarcat que no és la primera vegada que la Conselleria d'Interior discrimina les companyes del cos per raó de gènere. "Per embaràs, a l'hora de demanar reduccions de jornada, permisos de lactància... La dona és penalitzada només pel fet de ser-ho", diu el missatge a les xarxes socials.