Rivera fa campanya al poble de Josu Ternera on el reben al crit de 'fora'

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha arribat passades les dotze del migdia a la localitat biscaïna d'Ugao-Miraballes, de la qual és natural l'històric dirigent d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', detingut la passada setmana a França, entre aplaudiments dels seus seguidors i crits de "fora" d'un reduït grup de persones. Una mica més avall, es troben concentrats al voltant de 300 simpatitzants de l'esquerra abertzale.









A la porta de l'ermita, esperaven a Rivera el secretari general del partit, José Manuel Villegas, la candidata taronja al Parlament Europeu, Maite Pagazaurtundua, i els diputats de la formació taronja al Congrés, Joan Mesquida i Edmundo Bal.





Des d'allà han iniciat un recorregut per la localitat, que conclourà al Frontó, on els dirigents de Ciutadans recordaran públicament a les víctimes del terrorisme, a 'desgreuge' per l'homenatge que es va realitzar a la localitat a 'Josu Ternera'.





Un fort dispositiu policial custodia la localitat biscaïna d'Ugao-Miraballes. En una tanca, han aparegut dos cartells: un d'Albert Rivera cap per avall, en el qual es llegeix: "No et passis de la ratlla!, i en el qual li s'insten, en basc a 'deixar en pau a Euskal Herria'; i un altre de Urrutikoetxea, cap per amunt, en el qual es demana la seva llibertat: 'T'estimem'.





Des de l'entrada fins al centre del poble, efectius de l'Ertzaintza vigilen els moviments al poble amb l'objectiu d'evitar incidents i protegir els dirigents de la formació taronja.