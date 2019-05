El jutge ordena el reingrés a presó d'Oriol Pujol

El jutjat de vigilància penitenciària número 2 ha estimat el recurs de la Fiscalia contra el tercer grau d'Oriol Pujol, de manera que tornarà a analitzar la seva situació, després que sortís el 29 de març de Brians 2 per poder estar fora de presó durant el dia i els caps de setmana.









Serà aquest jutjat el que finalment ratificarà o no la decisió que Oriol Pujol pugui tenir el tercer grau, que suposa que l'intern pot sortir durant el dia per treballar o fer activitats formatives o de tractament destinades a la seva reinserció.





En una resolució, el jutge acorda revocar el tercer grau en considerar que no és "conforme a Dret", després que el Ministeri Publico presentés un recurs en veure "tracte privilegiat".





La jutgessa ha valorat que en el cas de Pujol "no concorren favorablement qualificades totes les variables" que el Reglament Penitenciari estableix perquè es pugui classificar al penat inicialment en tercer grau.





Ha indicat que "ni tan sols havien transcorregut dos mesos des del seu ingrés, per la qual cosa no pot afirmar-se que s'ha complert amb un període raonable d'observació que permeti a l'Equip Tècnic estudiar a l'intern", la qual cosa veu indispensable per a la classificació inicial en tercer grau.





Ha afegit que concorren circumstàncies favorables com la seva primarietat delictiva, assumpció i reconeixement dels fets, pagament de les multes, sota risc de reincidència o adaptació soci familiar i tenir una ocupació, entre altres, però que aquestes dades no són determinants perquè "no s'observa que s'hagi produït durant l'escàs període d'ingrés cap canvi en els dèficits tractamentals determinants del seu comportament delictiu".





La jutgessa ha considerat que el temps que Pujol ha estat realitzant un programa sobre moral i valors des del 19 de febrer no és suficient, i que no consta valoració, consolidació i seguiment que s'hagin aconseguit "ni si han tingut algun efecte reeducador en relació a la seva conducta delictiva centrada, segons els informes, 'en la cobdícia i la possible repercussió en el seu estatus social i les seves relacions de poder".





A més, ha assegurat que la infracció de Pujol té especial rellevància en termes de repercussió social i institucional perquè era diputat del Parlament i va generar descrèdit en les institucions, i va actuar "aprofitant la seva privilegiada condició política i activitat pública per a cometre els fets delictius que es van prolongar durant diversos anys i que han de ser objecte d'un important retret".