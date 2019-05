Discrepàncies entre perits sobre la despesa dels locals l'1 d'octubre

Perits de les acusacions i de les defenses del judici del procés independentista a Catalunya han ofert aquest dijous valoracions contradictòries sobre de la despesa que es pot atribuir a la utilització de locals per al referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017.









Els quatre pèrits, dos citats per la Fiscalia i Advocacia de l'Estat i dos més per la defensa de l'exconsellera Dolors Bassa, han discrepat en la metodologia que han utilitzat per oferir en els seus informes la xifra aproximada del desemborsament que podria haver suposat l'ús de edificis públics i privats per a la votació que havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional.





L'informe signat pels perits Carlos Irisarri i José Manuel Cámara, tècnics de Segipsa i IBERTASA, xifra en 900.906,70 euros el valor dels 2.259 immobles que el Govern de Carles Puigdemont va habilitar per al referèndum independentista.





Per arribar a aquest valor, van calcular la renda teòrica potencial dels 2.259 immobles avaluant el valor de reposició net de cada un dels immobles i, un cop obtingut aquest, determinant la renda equivalent que li correspon, expressada en euros/dia mitjançant l'aplicació d'una taxa de rendibilitat teòrica triada d'acord amb la naturalesa del bé en qüestió.





Irisarri i Cambra han explicat als magistrats que es tracta d'un "import econòmic potencial", tenint en compte també que la majoria dels locals utilitzats l'1-O "no tenen un ús lucratiu perquè no són al mercat immobiliari". La seva intenció, han resumit, és "donar al tribunal un import teòric de quant costaria una virtual utilització".





Aquí rau la discrepància amb Jordi Duatis i Joan Güell, els experts citats per Mariano Bergés, advocat de Bassa, ja que aquests opinen que els edificis públics objecte d'estudi "no estan en lloguer" i, per tant, "no són al mercat immobiliari".





Segons la seva opinió, "la titularitat és clau" per fer l'informe, ja que, segons han manifestant, el 50% dels immobles usats l'1-O pertanyen a la Generalitat de Catalunya. De la resta, altres locals són de titularitat municipal, mentre que la resta són col·legis privats o pertanyen a congregacions religioses.





Així mateix, els perits de la defensa de Bassa ha retret als experts de les acusacions que calcularan el valor cadastral dels immobles tenint en compte "tota la superfície" dels mateixos, quan en la majoria es va utilitzar un espai limitat per a dur a terme la votació.