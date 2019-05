Colau demana concentrar el vot progressista per evitar un pacte de la dreta

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, ha demanat aquest dijous concentrar el vot progressista i d'esquerres per evitar un "pacte de perdedors amb la dreta", en referència a ERC i JxCat, si tracten de sumar per evitar que ella sigui alcaldessa encara que guanyi els comicis de diumenge.









Colau ha sostingut que un acord d'ERC amb JxCat seria molt negatiu per a Barcelona, i ha defensat fer tot el necessari perquè "el pacte de bloqueig d'ERC amb l'antiga CDC no arribi en cap cas a Barcelona", ha dit en una trobada del cicle Primera Plana organitzat per 'El Periódico de Catalunya'.





Ha defensat que el vot útil per als barcelonins d'esquerra és una candidatura progressista i que la seva és l ' "única garantia d'un govern progressista i d'esquerres que en cap cas pacti per la dreta", perquè creu que ERC podria fer-ho amb JxCat i que el PSC amb BCN Canvi-Cs.





La primera edil ha sostingut que la ciutat requereix polítiques socials i obrir una etapa de diàleg que fugi de la crispació, i ha avisat: "Cap pacte amb les dretes, amb Cs ni el PDeCAT, ens aproparà a aquests objectius, sinó que ens allunyaria".





Ha opinat que el candidat d'ERC, Ernest Maragall, no descarta reproduir a Barcelona un pacte amb JxCat com a la Generalitat, el resultat està sent "un desastre amb un resultat nefast", de manera que s'ha compromès a fer tot el possible per evitar que ERC i JxCat traslladin polítiques de bloqueig a la ciutat, ha dit.