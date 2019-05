Batet guanya un dia més demanant un informe als lletrats del Congrés sobre la suspensió dels diputats presos

La Mesa del Congrés, amb suport del PSOE i d'Unides Podemos, ha decidit demanar un informe als serveis jurídics de la Cambra per ajornar la possible suspensió dels quatre diputats presos fins divendres que ve.









El PP, Ciutadans i Vox havien demanat prèviament a la Mesa l'aplicació automàtica d'aquesta mesura als quatre diputats independentistes argumentant que l'article 21.2 del Reglament del Congrés estableix la suspensió en funcions d'aquells parlamentaris en situació de presó preventiva.





La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per la seva banda, va consultar al Tribunal Suprem sobre una altra possible via de suspensió, la de l'article 38.bis de la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim), que ordena la suspensió del càrrec públic en cas de processament per delicte de rebel·lió i que va ser la utilitzada pel jutge Pablo Llarena quan els afectats eren diputats del Parlament. No obstant això, l'Alt Tribunal va considerar "inviable" pronunciar-se enmig del judici del Procés i va insistir en l'opció del Reglament.





PP I CIUTADANS, EN CONTRA DE DILATAR LA DECISIÓ





En la seva reunió d'aquest dijous, la Mesa del Congrés ha decidit demanar un informe als serveis jurídics per aclarir les mesures a adoptar. Això sí, la decisió no ha estat unànime, ja que el PP i Ciutadans s'han pronunciat en contra perquè considera innecessari l'encàrrec.





Segons ha explicat Batet en roda de premsa, "l'objectiu de la Mesa i d'aquesta Presidència és preservar el sistema constitucional i garantir que les decisions que es prenguin responguin estrictament a l'Estat de Dret i amb la màxima garanties jurídiques".





Casado, per la seva part, ha arribat a afirmar que portarà a Batet abans els tribunals per un delicte de prevaricació si no se suspèn als presos de forma immediata.





PODEM VOLIA ESPERAR LA SETMANA VINENT





En tot cas, la resolució de la polèmica dels diputats presos no trigarà a produir-se perquè Batet ha convocat una nova reunió de la Mesa del Congrés per aquest mateix divendres amb idea de prendre una decisió definitiva. Unides Podem preferia donar més temps i advocava per reunir-se la setmana que ve, però la presidenta ho ha desestimat.





"Com que no tenim cap voluntat de retardar aquesta decisió, que és substancial, hem decidit convocar una Mesa demà mateix amb l'informe a la mà per prendre una decisió definitiva", ha indicat.





Segons han indicat fonts parlamentàries, l'informe dels lletrats confirmarà que tant la via de la LECrim com les del Reglament són "concurrents" i, per tant, permeten dur a terme la suspensió dels diputats en presó preventiva. Per això, tot apunta que els quatre diputats quedaran en suspens des de dilluns.





BALTASAR GARZÓN TERCIA EN EL DEBAT





L'exjutge i candidat d'Actua al Parlament Europeu, Baltasar Garzón, ha considerat que la Mesa del Congrés ha de suspendre als quatre diputats presos "d'acord amb el que disposa" pel Tribunal Suprem (TS).





Segons l'opinió de Garzón, aquesta qüestió s'ha sortit "una mica de mare i de context", a més de considerar que aquesta situació era "innecessària" perquè a "l'únic que dóna peu és a què es desnaturalitzi el que és estrictament una decisió judicial".