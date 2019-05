La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, està preparant-se per anunciar la seva dimissió aquest divendres, segons ha informat el diari britànic 'The Times'.









Segons el citat diari, s'espera que la primera ministra anunciï la seva dimissió després de reunir-se aquest divendres amb Graham Brady, el cap del Comitè 1922, l'òrgan de govern del Partit Conservador al Parlament.





La cap del grup parlamentari del Partit Conservador a la Cambra dels Comuns, Andrea Leadsom, va dimitir aquest dimecres perquè no creu que el Govern de May compliria amb el Brexit.





Amb Leadsom ja són 36 els càrrecs que han abandonat el Govern de May en el marc del Brexit. No obstant això, aquesta dimissió es produeix en un moment crític tant per a la primera ministra, que podria viure els seus darrers dies en el lloc, com per al divorci entre Londres i Brussel·les.





May està en la corda fluixa des que l'acord del Brexit negociat per les parts va naufragar per primera vegada a Westminster, el passat 15 de gener. En aquests mesos ha sumat dues derrotes parlamentàries més que han dut a una greu crisi política.





La 'premier' es va comprometre a dimitir una vegada que l'acord del Brexit rebés el vistiplau de les seves senyories, i després d'arrencar a la Unió Europea un últim ajornament que ha donat als britànics fins al 31 d'octubre per preparar-se per al divorci, amb o sense pacte.