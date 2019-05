Xavier Febrés s'aproxima a Josep Pla a través de set figures "determinants" en la seva biografia

El periodista i escriptor Xavier Febrés aborda a 'Josep Pla: sis amants i una amant' (Empúries) la vida i obra de l'autor català a través dels retrats de set persones que van tenir un "pes determinant" en la seva biografia com les de l'editor Josep Vergés i Aurora Perea, amb qui va conviure durant cinc anys.









El llibre es completa amb els retrats del crític i narrador Alexandre Plana, el pescador i amic de joventut Sebastià Puig, l'amic Josep Martinell, el mecenes Albert Puig Palau i el burgès Manuel Ortínez, importants en diferents èpoques de la vida de l'autor de 'El quadern gris', al que se suma un capítol en el que s'acosta al "localisme il·lustrat" de Palafrugell (Girona), del qual Pla representa la punta de l'iceberg.





En roda de premsa, Febrés ha explicat que hi ha altres biografies més cronològiques de l'escriptor, però que en aquesta aproximació s'aborda des d'un punt de vista temàtic amb personatges com és el cas de Martinell, que va estar "més temps a prop" de Pla.





Febrés ha dit que Plana va ser el "modulador de l'estil" de Pla, encara que amb els anys es van anar distanciant, Puig va educar en la mirada a l'escriptor per a les seves descripcions paisatgístiques, Puig Palau és clau per entendre l'escriptor de postguerra, i Ortínez el va introduir en l'alta burgesia del franquisme.





L'autor ha remarcat que Aurora Perea --una fotografia inèdita d'ella és la portada del llibre-- va deixar un "record obsessiu" a Pla després de conviure amb ella cinc anys en els anys 40 i emigrar posteriorment a Buenos Aires.





"ALGUN DIA APAREIXERÀ"





Febrés ha explicat que Pla va tenir amb ella una correspondència intensa, que "algun dia apareixerà" perquè l'escriptor ho guardava tot, ha augurat l'expert, i ha subratllat que la figura d'Aurora Perea es coneix després de la publicació de l'editor Josep Vergés de 'Notes per un diari' dins de l'Obra Completa, on apareix citada unes 300 vegades.





Perea, ha explicat Febrés, no va influenciar en l'obra de Pla, però sí en la vida personal amb "dècades d'obsessió", un aspecte que com ha dit també va passar amb la guerra civil que tot just apareix en el corpus planià.





L'editor Josep Lluch ha remarcat que es tracta d'una "peculiar" aproximació a Pla amb un ventall interessant de personatges, que són representatius i interessants de les diferents fases i èpoques del propi escriptor.