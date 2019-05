No totes les crisis epilèptiques es manifesten en forma de convulsions, aquestes només representen el 20 i 30 per cent del total, segons ha explicat el doctor Francisco Javier López, Coordinador del Grup d'Estudi d'Epilèpsia de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), en el marc del Dia Nacional de l'Epilèpsia, que té lloc el 24 de maig.





L'epilèpsia és una malaltia neurològica que es caracteritza per l'aparició de crisis epilèptiques. Segons dades de la SEN només a Espanya pateix epilèpsia 400.000 persones i cada any es diagnostiquen entre 12.400 i 22.000 nous casos. A nivell d'Europa s'estima que el nombre d'afectats augmenta fins 6 milions, registrant 400.000 nous casos anuals. A més, afecta tots els grups d'edat, però la seva incidència és major en nens, adolescents i gent gran.





Així, les crisis epilèptiques representen l'1 per cent de les urgències mèdiques en adults i el 2 per cent en nens. D'aquesta manera, se situen com la segona causa d'assistència neurològica en emergències, la segona causa de consulta ambulatòria neurològica i la tercera causa neurològica d'hospitalització, ha explicat l'expert, qui ha afegit que a més "és una de les malalties que més afecten a la qualitat de vida del pacient".





Aquesta afecció redueix l'expectativa de vida del pacient entre 2 i 10 anys i presenta una taxa de mortalitat entre 2 i 3 vegades més gran que la de la població en general. A més, pot associar-se amb trastorns psiquiàtrics, neurològics o intel·lectuals. D'aquesta manera, el seu cost a Europa s'aproxima als 20 bilions d'euros anuals, representant el tractament farmacològic només el 3 per cent. A Espanya suposa 7.000 euros anuals de mitjana per pacient.





En general, la malaltia remet de forma espontània en un 4 per cent dels pacients adults a l'any i més de 70 per cent dels afectats aconsegueixen controlar la malaltia gràcies al tractament farmacològic.





No obstant això, hi ha un 25 per cent de pacients farmacoresistents. A Espanya hi ha 100.000 pacients en aquest estat que veuen augmentat el risc de mort prematura, traumatisme, alteracions psicosocials i una major comorbiditat.





SÍMPTOMES I TRACTAMENTS





Entre els seus factors de risc d'aparició es destaquen la predisposició genètica o patir algun tipus de lesió cerebral. Els seus símptomes són presentar absències, dificultat per respondre a estímuls o realitzar moviments automàtics de forma repetida. No obstant això, aquests indicis pot ser degut a que el pacient està patint una crisi epilèptica, segons ha destacat el doctor.





Aquesta diversitat de símptomes fa que fins al 25 per cent de les crisis passin desapercebudes, el que provoca el retard del seu diagnòstic. En aquest sentit, l'expert ha destacat que un diagnòstic precoç i un maneig terapèutic adequat ajuden milloren el control de l'epilèpsia, aporten una major qualitat de vida, redueixen el cost econòmic i ajuden a millorar el pronòstic a llarg termini.





En aquest context, durant els últims 25 anys han augmentat les opcions terapèutiques per tractar l'epilèpsia, el que fa que actualment un 50 per cent dels pacients pugui controlar les seves crisis amb algun fàrmac. No obstant això, aquestes noves tècniques no han aconseguit millorar el nombre de pacients farmacoresistents.





Així, el doctor ha conclòs que el 5 per cent dels pacients podria beneficiar-se del tractament quirúrgic, ja que "a Espanya es realitzen unes 300 intervencions quirúrgiques a pacients farmacoresistents i entre el 55 i 85 per cent dels pacients aconsegueixen bons resultats".





Així mateix, ha afegit que en cas que aquests resultats no siguin òptims, es podrà recórrer a cirurgia pal·liativa, sistemes de neuroestimulació o la dieta cetògena, entre altres alternatives.