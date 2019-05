El líder del PP, Pablo Casado, ha advertit aquest dijous a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que incorrerà en prevaricació si no suspèn de manera "immediata" com a diputats als presos "colpistes" que estan sent jutjats pel Tribunal Suprem. Al seu entendre, aquesta actuació busca "guanyar temps" amb l'objectiu de "amarrar un grapat d'escons" a les eleccions de diumenge.





"Si no ho fa immediatament, i espero que ho puguin fer aquesta tarda, el PP exercirà les accions legals oportunes perquè quedi molt clar que la senyora Batet està cometent un delicte de prevaricació, perquè està fent un acte que no és la base de dret a posta. Està anant contra la llei en vigor a posta", ha emfatitzat.





Així s'ha pronunciat en un acte al municipi de Telde (Gran Canària) amb el candidat a la Presidència del Govern de Canàries, Asier Antona; la secretària general del PP de les Canàries, Austràlia Navarro; i el candidat al Parlament Europeu, Gabriel Mato, entre altres.





FÓRMULA DE ACATAMENT DE LA CONSTITUCIÓ "NO VÀLIDA"





Casado ha explicat que Batet ha de suspendre immediatament als diputats presos aplicant l'article 21 del Reglament del Congrés i l'article 384 de la Llei d'enjudiciament criminal. No obstant això, ha assegurat que per "intentar guanyar temps" fins al 26 de maig, li ha passat la "pilota" al Tribunal Suprem, que "de manera encertada" se l'ha "retornat".





El president del PP ha reiterat que el PP no reconeix com a parlamentaris als presos "colpistes" perquè la fórmula emprada per al jurament no ha estat "vàlida" al·ludint a l'1 d'octubre, la república catalana o parlant de "presos polítics".





Per això, ha reclamat de nou que la Mesa del Congrés analitzi les fórmules utilitzades per als juraments o les promeses dels diputats perquè es "humilia" a la democràcia i les institucions en parlar de "presos polítics" a Espanya.