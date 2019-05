Carmen Calvo confia en el criteri de Batet

La vicepresidenta del Govern en funcions i secretària d'Igualtat del PSOE, Carmen Calvo, ha afirmat aquest dijous que el Congrés compta amb disposicions clares sobre què fer amb els diputats que es troben en presó preventiva: "El Reglament del Congrés té una previsió clara sobre quan un diputat està en una previsió processal com aquesta".





En declaracions als periodistes a Màlaga, ha deixat clar que no és el Govern qui ha de decidir si es suspenen les funcions d'aquests parlamentaris --quatre diputats i un senador--", sinó que cal ser" respectuosos amb els altres dos poders de l' estat, el judicial i legislatiu".





Per Calvo, "és obvi" que els parlamentaris en qüestió estan en presó preventiva, que estan asseguts en un procés amb una imputació de delictes importants i que "el reglament del Congrés té una previsió clara sobre quan un diputat està en una situació processal com aquesta".





Qüestionada llavors sobre per què no s'aplica un reglament tan clar, la vicepresidenta del Govern en funcions ha dit que ella no ha de aplicar-lo, sinó que a ella li tocarà "respondre per les responsabilitats de l'Executiu". "Imagini que jo, com a vicepresidenta de l'Executiu, li estigués dient ara a la presidenta de les Corts Generals el que ha de fer o que ella ho fes al revés", ha al·legat.





"SOLVÈNCIA" I "BON FER" DE BATET





En tot cas, ha valorat la "solvència" de la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, a la qual ha dit conèixer "molt bé", i ha dit que no té dubtes del seu bon fer. "Farà el que hagi de fer quan ho hagi de fer", ha dit, afegint: "Jo no li puc dir què és el que ha de fer".





"Estem absolutament confiats en la solvència i en la serietat del treball que està fent la presidenta Batet", ha asseverat, i de pas ha demanat que "ningú tingui cap dubte de la bona feina d'ella i, en general, del conjunt dels socialistes "quan assumeixen" responsabilitats tan importants".





D'altra banda, ha avisat que la situació "no pot alterar les regles de treball i de comportament en aquesta legislatura". Segons el parer de Calvo, "alguns estan absolutament fent-se els sords al que el 28 d'abril les urnes van dir".





"PRENDRÀ LA DECISIÓ QUE TINGUI I HAGI PRENDRE"





"Els polítics hem de donar prova de respecte, de mesura en el que diem, de tranquil·litat perquè la gent estigui tranquil·la i nosaltres, al Govern, estem molt tranquils de la responsabilitat, del bon fer de la presidenta Batet que prendrà la decisió que tingui i hagi de prendre perquè la política espanyola sigui el que és, una política que transita en l'Estat de dret i normes democràtiques".





Per això, ha demanat que "ningú s'alteri, que ningú es precipiti". "El 28 d'abril, el que van dir les urnes és que hem d'exercir els càrrecs amb la cortesia, moderació, prudència, elegància i educació que és el que portem cada un de nosaltres amb el càrrec, que és representar a la gent", ha defensat. Segons ha dit, veu "a molta gent precipitant-se".





Preguntada sobre si la dilació en prendre aquesta decisió podria afectar, entre d'altres, a les eleccions municipals en el cas de Catalunya, preguntant-se "què dilatació" hi ha: "Comprenc que vivim en un món molt accelerat en tot i per tot però què dilatació si les Corts es van constituir el dimarts i avui sóc aquí que és dijous ". "On és la dilatació", s'ha qüestionat.





Així, ha opinat que "un càrrec ha d'actuar sempre amb la prudència i la seguretat corresponent" i, al seu parer, "és el que ella ha fet des del minut un amb tot el que ja ha hagut de resoldre".





"Em sembla que els ciutadans el que ens estan demanant és justament que siguem gent a l'altura de les circumstàncies", ha dit, tot i que ha reconegut que "alguns tenen moltes presses, diuen moltes coses, exageren, tensionen, menteixen... portem onze mesos així i el que ja convindria és que canviem el registre perquè les urnes del 28 d'abril els socialistes les interpretem".





"Interpretem que ens han donat una victòria estupenda perquè som gent amb mesura, amb respecte i ella prendrà la decisió el que li correspongui però jo no li puc dir què és el que ha de fer", ha reblat.