Els membres del Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) van alertar durant la seva última reunió de política monetària, finalitzada el 10 d'abril, que l'alentiment econòmic observada a la zona euro estava tornant-se pitjor del que s'esperava, a la vista dels últimes dades recopilades.









"L'extensió de l'alentiment del creixement ja s'havia anticipat, en part, en les previsions macroeconòmiques del BCE de març, però es va admetre que algunes dades recents s'havien tornat més febles del que s'esperava", es desprèn de les actes del conclave celebrat a l'abril.





En la seva reunió de març, la institució presidida per Mario Draghi va revisar a la baixa el seu pronòstic de creixement per a l'eurozona el 2019 fins al 1,1%, des del 1,7% anticipat al desembre. De la seva banda, la previsió per al 2020 es va situar en l'1,6%, una dècima menys que tres mesos abans.





D'acord al document publicat aquest dimecres per l'institut emissor, els banquers centrals de l'eurozona es van mostrar d'acord que els riscos al voltant del pronòstic de creixement seguien alineats "a la baixa" per la "persistència d'incerteses" com la guerra comercial, el Brexit o les "vulnerabilitats" en mercats emergents.





A més, els membres del Consell de Govern del BCE també van alertar que la inflació registrada al mes de març havia estat "sorprendemente negativa" i que el seu nivell se situava "incòmodament" per sota de l'objectiu marcat pel BCE, d'estar a prop però lleugerament per sota del 2%.





En el tercer mes de l'any, els preus de l'eurozona van créixer un 1,4% respecte al mateix mes del 2018, una dècima menys que al febrer, mentre que la taxa d'inflació subjacent es va situar en el 0,8%, dues dècimes menys que el mes anterior.





Si això, els membres del Consell de Govern van anticipar que podia ser pels efectes de la Setmana Santa, que enguany va caure a l'abril. Les dades d'inflació de la zona euro, publicades per Eurostat un mes després de la reunió del BCE, van confirmar la teoria de l'institut emissor. Així, en el quart mes de l'any la variable general de la inflació es va accelerar fins al 1,7%, mentre que la subjacent va repuntar fins al 1,3%.