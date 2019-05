El jutge cita a Mediapro i a la RFEF per decidir qui emet la final de la Copa del Rei

El Jutjat Mercantil nº 12 de Madrid ha citat aquest divendres 24 mes de maig (10.00 hores) a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ia Mediapro per resoldre el conflicte obert entre les dues parts en relació amb el concurs d'adjudicació dels drets audiovisuals de la final de la Copa del Rei d'aquest dissabte 25 de maig que disputaran el FC Barcelona i el València CF.





MÉS INFORMACIÓ Quina televisió emetrà la final de la Copa del Rei?





El dilluns 20 de maig el jutge va dictar una interlocutòria ordenant a la Federació suspendre el concurs i admetre a Mediapro entre les ofertes a considerar per a aquesta adjudicació. Així, el jutjat fallava a favor de les mesures cautelars sol·licitades per Mediapro davant la seva exclusió del concurs d'adjudicació dels drets audiovisuals de la final de la Copa del Rei.





El passat 10 de maig la RFEF va anunciar que Radiotelevisió Espanyola (RTVE) oferiria el partit. "Després de la segona ronda de propostes per fer-se amb els drets de retransmissió televisiva a Espanya en què van participar Mediaset i RTVE, la cadena pública s'ha fet amb els drets de retransmissió televisiva de la final de Copa", va explicar.





No obstant això, en l'acte amb data 20 de maig, el jutge ordena ara a l'organització esportiva incloure a la companyia de Jaume Roures entre les ofertes a considerar, retrotraure les actuacions "al moment immediatament anterior a l'acord" adoptat per la Federació i que va suposar l'exclusió de l'oferta realitzada per Mediapro.





Així mateix, la interlocutòria del jutge ordena a la RFEF que, després d'incloure a Mediapro en el concurs, "tramiti de nou l'adjudicació dels drets televisius acord amb el procediment previst".





Segons el jutjat, la decisió d'incloure una nova clàusula que provocava l'exclusió de Mediapro produeix un abús de posició dominant que comporta la discriminació dels licitadors, "una clàusula tan desproporcionada amb els criteris de la LSCP de manera unilateral, sense temps de resposta "provoca que el plec de contractació" produeixi una exclusió i inclusió 'dirigida' ja que els postors solen ser sempre els mateixos, i en nombre reduït, produint-se un abús flagrant de la posició de domini que ostenta la RFEF en l'oferta dels drets de televisió".





L'acte considera "pressa inusual impròpia d'un esdeveniment" com la final de la Copa del Rei els terminis establerts per la RFEF per a l'adjudicació dels drets d'un partit que està previst que se celebri el proper dissabte 25 de maig.





Segons ha explicat la Federació, després de la seva "oposició" a la decisió del jutjat, ahir va presentar un escrit sol·licitant una vista "al més aviat possible", així com l'anul·lació i revocació de la interlocutòria de mesures cautelars emès a instàncies de Mediapro.





En aquest sentit, la RFEF veu "com un encert" que el jutjat hagi fixat per aquest divendres la vista ja que "es permetrà donar les explicacions i raons pertinents després de no haver estat escoltada en un primer moment".





Així mateix, l'organització ha explicat que en l'escrit considera l'acte "greument atemptatori als drets i interessos de la RFEF, a més de erroni i no ajustat a Dret".





A més, entén que la "mala fe" amb la qual, al seu parer, Mediapro actua és "paradigmàtica" i "substantiva" per impugnar ara "una de les clàusules que va acceptar tàcitament".





Segons ha destacat, la clàusula del concurs de la RFEF que està en qüestió és la que estableix que l'adjudicatària "haurà de ser una empresa, grup d'empreses o formar part d'un grup d'empreses on cap d'elles (matriu o filials) hagi estat sancionada penalment o hagi reconegut la seva responsabilitat penal o la dels seus Directius, en qualsevol país del món, per algun dels següents delictes: a) representació falsa; b) delictes contra la propietat i l'ordre socioeconòmic; c) suborn; d) malversació ; e) tràfic d'influències; f) ús d'informació privilegiada; g) delictes relacionats amb la corrupció d'autoritats o funcionaris espanyols o estrangers o de corrupció entre particulars, en qualsevol àmbit territorial nacional o internacional; h) delictes contra la seguretat social; i) delictes contra empleats".