Polèmic acord laboral entre Interior i Bombers en plena campanya electoral

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, i representants sindicals de Bombers han signat aquest divendres un acord de condicions laborals dels funcionaris del cos vigent fins al 31 de desembre de 2022.





En una atenció als periodistes després de la signatura, Buch ha destacat que el conveni és l'"acord possible i realista" en el context econòmic actual encara que no és el que desitjarien totes les parts, per la qual cosa ha agraït la col·laboració de tots.





El subdirector general operatiu de Bombers, David Borrell, ha celebrat que l'acord permeti "normalitzar les relacions" entre el cos i la Conselleria, encara que ha puntualitzat que, si bé s'està treballant per a incorporar personal i es va fer una licitació per a adquirir 92 vehicles, aquestes millores no començaran a entrar en funcionament fins a la campanya forestal de l'any que ve.





Els sindicats Iac-Catac, Intersindical-CSC, UGT i Csif han donat suport a l'acord, per la qual cosa Buch ha subratllat que compta amb gairebé el 70% de la plantilla de Bombers, mentre que UGT-Bombers i CC.OO. s'han oposat a la signatura.





CC.OO. va rebutjar signar l'acord en considerar que "té un caràcter electoralista i no resol els problemes estructurals del cos", segons un comunicat del dijous.





UGT-Bombers va assegurar que es veu "en l'obligació moral de posposar" la signatura de l'acord de condicions laborals dels funcionaris del Cos de Bombers de la Generalitat amb la Conselleria d'Interior a després de les eleccions municipals del 26 de maig.





El delegat sindical d'Iac-Catac, Manuel Titos, ha considerat que es tracta d'un "acord de mínims i transitori, després de més de dos anys de negociacions" i ha ressaltat que han aconseguit la derogació del decret que els obligava a fer hores extres i ha celebrat les mesures per a incrementar el personal.





El representant d'Intersindical-CSC, David Hereu, també ha valorat que és un "acord de mínims, necessari, que, potser, arriba tard", i ha expressat la necessitat de la prevenció de riscos laborals en el cos, ja que ha assegurat que hi ha personal que ha hagut de comprar material pagant-ho de la seva butxaca.





MESURES





Entre les mesures contemplades en el pacte, estan la convocatòria fins al 2022 de 1.000 places de bombers funcionaris de l'escala bàsica: la primera, de 250 places, ja està en marxa i s'estan realitzant les proves de selecció, mentre que aquest mateix divendres ha començat en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) una nova promoció de 150 aspirants.





També hi haurà promocions internes en el cos i es recull la jornada anual de caràcter obligatori de 1.688 hores per als anys 2019 i 2020, amb especificació de les guàrdies de 24 hores a realitzar, mentre que la jornada anual de 2021 serà de 1.664 hores i de 1.640 el 2022.