Les finestres del Vaticà, RD i Oslo

A Hernán Pífano en el seu vuitè inning





1. De les diverses opcions posades sobre la taula per buscar una sortida a la crisi de Veneçuela, independentment de la cruesa, la conflictivitat que generi o el temps per aconseguir efectes positius, la negociació internacional per aconseguir un acord és la via més civilitzada i menys traumàtica i dramàtica al final del camí. En la conjuntura actual ja no es requereixen diagnòstics la situació és més que evident i per tant el mecanisme s'ha de basar en tres principis claus, celeritat, trasparència i verificació internacional. Aquí no es tracta de negociar béns i serveis, es tracta de buscar una solució pacífica que li permeti a una nació recuperar-se d'un deteriorament gairebé igual al d'una confrontació bèl·lica. Calen més que metodologies i negociadors tradicionals, demòcrates i homes de bé amb sentit de la proporció i de la història. La tragèdia que ha viscut Veneçuela deixés el seu camí per molts anys. Però les ferides poden sanar-se més ràpidament si la solució a la crisi i el retrunyir a la democràcia es dóna en un escenari de negociat i on prevalgui la recerca de la Pau i la justícia.





No és un secret que potser una de les arts més difícils per a l'ésser humà és la de negociar sobre la crisi humana. Ja de per si els processos de negociació política són espinosos i complexos. La història universal està plena d'exemples que demostren el embullat i els reptes que comporta el posar d'acord a dues o múltiples parts davant diferents disjuntives i conflictes quan el centre de la disputa és el poder. Existeixen diverses escoles i metodologies que donen eines i ensenyen a com negociar. Els anomenen mètodes de negociació i l'acadèmia s'han encarregat de sistematitzar seqüències per assolir objectius. Sens dubte, totes són bones i gairebé sempre funcionen per a determinades negociacions. Però hi ha un valor fonamental en qualsevol de les formules, estils o metodologies que és molt important preservar i que és l'epicentre de l'èxit final de qualsevol esforç negociador no és altre que el de l'honestedat.





Qui negocia sense honorabilitat i respecte per les seves contraparts, en general fracassa i es fa fràgil en el procés. Podem recordar en els resultats del procés que es va dur a terme fa un parell d'anys a la República Dominicana entre el govern i l'oposició. Va ser un fracàs. En una negociació política del calibre d'aquesta, que d'altra banda havia consumit més d'una any entre unes rondes i l'altres, va evidenciar que el govern no suc les regles clàssiques de cap de les escoles i d'altra banda va demostrar poca transparència a l'hora d'arribar a un acord satisfactori. El tema que estava en joc no era donar concessions, guanyar-guanyar o simplement rentar-se la cara davant la comunitat internacional. El centre de la negociació tenia a veure amb el rescat d'una nació, que aquesta patint una crisi de dimensions dramàtiques i que requereix d'un consens polític que permetés restablir confiança, donar garanties, rescatar la seva constitució i salvar la República d'una crisi pitjor i d'una catàstrofe humanitària. La mala jugada encara manté el país en suspens i amb conseqüències per a la vida de milions de persones. El país avui és mes pobre i més assetjat que en aquell moment.





L'audàcia per sobreviure no és una bona consellera. Mantenir-se en el poder, pel poder al final del camí no paga. En jugar al desgast nacional i desinteresar la comunitat internacional de la importància de col·laborar en la solució de conflicte que passa per rescatar a Veneçuela la seva constitució és un pèssim expedient. En aquesta oportunitat l'oposició no va signar un acord sense garanties. Els facilitadors van entendre i van observar directament que era una trobada signada al fracàs. Veneçuela no s'ho mereixia.





En aquesta etapa tan complexa que viu la nostra Veneçuela, el que més convé és dialogar per immediatament negociar. És una precondició per evitar arribar a una negociació empesa producte d'un conflicte amb violència civil. Pensem en el que és avui un país amb "presumida" pau que llança més de 26.000 morts violentes en un any (2016). Recordem l'horror d'Alep a Síria o el cas de Líbia. El fanatisme i les seves conseqüències va poder evitar-se si la mediació i el diàleg haguessin prosperat.





L'any passat vam tenir més morts violentes a Veneçuela que les que va produir a nivell mundial el terrorisme.





La negociació no és per beneficiar una o altra part. És per ajudar Veneçuela a retrobar-se i a sortir del mal pas i de la profunda crisi moral, social i econòmica que viu. Ni els que han robat, ni malgastat els béns de la nació podran sentir guanyadors perquè sens dubte el pes de la justícia i de la història dels jutgés. Però els que sí es poden alliberar de tanta paràlisi i patiment són la majoria dels veneçolans .Per això, els diferents camins que es proposin cal avaluar-los .És fonamental, és de sentit comú. El errors comesos durant tants anys té múltiples responsables, els que van actuar i els que van ometre, els que van calcular malament, encara que de bona fe i els que van silenciar.





Seguir cargolant la crisi, seguir insistint en un model que fracassa, seguir pensant que la sortida és fàcil i aquesta a la volta de la cantonada, no és sinó una malaptesa política i una perdedera de temps i d'oportunitats.





Entenem que seure en una taula de negociació o diàleg entre actors que han estat en pugna per tant de temps no és fàcil, que controlar les emocions o les subjectivitats és dur però no ho és tant com seguir veient al país en barrina, a Garate, veure als seus fills deixant al país o havent de enterrar mes veneçolans per una guerra que pot estar a la volta de la cantonada. És de valents lluitar amb el verb, és de estadistes resoldre conflictes i és de demòcrates lluitar per aconseguir els consensos que permetin que Veneçuela torni al concert de les nacions com prospera, puixant i fonamentalment democràtica.





En el cas de Veneçuela, insistir en el diàleg i la negociació no és més que un alerta davant la conseqüències del fracàs perquè la possibilitat que el país entri en una espiral de violència o de conflicte civil de gran envergadura és factible. Així ho entén la comunitat internacional que dóna senyals de buscar una sortida eficaç i ràpida per la via electoral.





Quan les vàlvules d'escapament es tanquen, quan un sector vol predominar per la força, quan les institucions de l'estat es parcialitzen i es converteixen en apèndixs de l'executiu, quan l'economia s'estanca, la pobresa creix i la democràcia deixa de funcionar estem davant la avantsala de la violència.





És per això que urgeixen els esforços de diàleg i negociació .Seria una irresponsabilitat seguir forçant la barra. El govern ha d'entendre que tot i el poder que disposa, la submissió d'institucions i el suport de la Força Armada no és suficient per aturar una allau quan aquesta es produeixi. Necessitem líders i negociadors capaços de generar consensos per evitar el pitjor dels mals .Altres països ho han intentat i ho han aconseguit.





2. Quan la raó i el diàleg se silencia comença la barbàrie.





En el seu moment també va ser encertada la proposta d'en sol·licitar la mediació del Vaticà per buscar consensos. Comptar amb la seva expertesa en la solució de conflictes era un important salvavides i el seu èxit dependria de la veritable voluntat de les parts per aprofitar en la seva justa dimensió l'objectivitat de qui buscava ajudar a superar la crisi.





El Vaticà és un actor atípic en una comunitat internacional on preval la força i el poder. Sent un dels estats més petits del món, sense gairebé extensió territorial, compta amb una de les diplomàcies més sofisticades i una xarxa d'informació basada és la seva estructura eclesiàstica que abasta més de 800 milions de feligresos i un Cancelleria representada en gairebé tots els països del món a través dels seus nunciatures apostòliques. Com alguna vegada va afirmar un diplomàtic, "el millor lloc del món per escoltar".





Compta amb una tradició de mediació en diferents escenaris que incloc esdeveniments durant la segona guerra mundial, el conflicte de Beagle entre Xile i l'Argentina, la crisi dels míssils entre els Estats Units, la Unió Soviètica i Cuba, la represa de les relacions entre Cuba i els Estats Units i ara mes recentment la crisi de Veneçuela.





El mateix Cardenal Parolin va proposar com una de les tasques futures del Vaticà, aprofitant el seu aparell diplomàtic, era convertir-se en una opció per prevenir i solucionar situacions que poguessin degenerar en conflictes armats o en una guerra civil. És precisament en aquest últim tema en on hi ha la major preocupació de la comunitat internacional per la crisi de Veneçuela. Els països amics volen evitar a través de la diplomàcia preventiva a què s'iniciï una escalada de violència.





La missió de Mons. Celli, com a mediador, va ser la de generar confiança, ajudar en procés de negociació, influir en la presa de decisions sense prendre partit, des dels seus perspectives donar solucions i evitar de totes totes una escalada.





Es va pagar un alt cost com a nació per no aprofitar aquesta oportunitat... L'incompliment Doc. 2016 i l'escenari de maig 2017 canvi l'esquema inicial.





El procés fracassa precisament perquè mai va existir diàleg. Cap de les parts, incloent els facilitadors, van complir el que també assenyalem com els passos indispensables que havia de seguir si efectivament es volia que el govern i l'oposició aconseguissin la implementació d'acords apropiats per treure a Veneçuela d'aquesta crisi.





Es van ometre, per desavantatge de l'oposició, una ruta obligatòria perquè els resultats del procés fora creïbles i verificables. Indiquem que el muntatge de l'escena necessitava passar per quatre etapes, cadascuna important i progressiva; 1. prediàleg (avalua la voluntat real de les parts), 2. el diàleg (desenvolupa una agenda de llarg alè), 3. negociació (posen a la taula els seus requeriments i aconsegueixen acords), 4. verificació (es donen un termini per que es confirmi l'acordat).





L'absència d'aquesta metodologia, clàssica, però diàfana, va col·locar aquest procés precisament davant el fracàs.





És en la primera etapa on les parts en conflicte descobreixen la sinceritat de l'acostament. El fracàs d'una gestió d'aquesta naturalesa per als negociadors i facilitadors, no és com quan es frustra en una compra-venda, és la finestra que queda oberta per a una escalada conflictiva de més envergadura.





Insisteixo que tots perdem davant un fracàs del diàleg i negociació. Però sens dubte, si és el govern el que juga a negociar sense vocació al final serà qui pagui el preu més gran.





El tema genera aversió a hores d'ara de lluita intensa .El món i els veneçolans reconeixem l'existència d'una profunda crisi nacional que ha generat grans patiments i traumes a la majoria. Els indicadors econòmics ens situen com una nació en franca deterioració, empobrida i amb una violència inimaginable fa unes dècades. Aquesta realitat obliga que definitivament ens donem l'oportunitat de salvar la Veneçuela d'aquesta terrible situació i que tal com ho han demanat diverses organitzacions es fa indispensable que prenguem el curs correcte que la història ens demanda en aquest moment. No és altre que la negociació entre el govern i l'oposició.





És per això que no podem embrancar-se en una actitud intransigent. És cert que el govern va generar desconfiança quan va incomplir l'acordat en la ronda anterior incloent la falta de consideració en les demandes que li va fer el Vaticà perquè complís. Les faltes de garanties al pactat va generar un reacció negativa de l'oposició que és comprensible. També és cert que molts intents per a la solució de conflictes en diferents parts del món han patit revés i ells no implica seguir insistint. Pensem en els temps, actors i circumstàncies que van envoltar els acords d'Esquipulas a Guatemala, els acords de pau a El Salvador, els acords a Sud-àfrica amb Mandela i més recentment els acords a Colòmbia. Tots aquests van ser sota circumstàncies pitjors que les veneçolanes i no obstant això van treballar fins que van aconseguir.





Negociar com a opció vàlida a hores d'ara és per a alguna cosa més noble i rellevant, és el dret del poble veneçolà de tenir una millor qualitat de vida i no ser víctimes d'enfrontament fins i tot pitjor que el que ja pateixen.





N'hi ha que insisteixen que cal desconfiar del govern i que el veritable interès és guanyar temps i burlar-se del país que aposta a una sortida pacífica. Certament aquesta percepció ha estat afirmada també per importants dirigents i analistes polítics. Em pregunta un amic europeu amb un llibre a mà sobre les grans guerres mundials ¿per què el diàleg no les puc evitar? Precisament perquè no funciono i molts dels interlocutors no creien en solucions pacífiques. Els historiadors han conclòs que els mals acords que van posar fi a la primera guerra mundial van ser claus a l'hora de desencadenar a penes vint anys després una altra gran guerra.





És per això que urgeix que el Govern i l'oposició no desmuntin, independentment de les lluites focalitzades, els esforços de diàleg i negociació. El govern ha d'entendre que tot i el poder que disposa, la submissió d'institucions i el suport de la Força armada no és suficient per aturar una allau quan aquesta es produeixi. Necessitem líders i negociadors capaços de generar consensos per evitar el pitjor dels mals. Altres països ho han intentat i ho han aconseguit.





3. Els noruecs van obrir una finestra. Una opció més. Noruega no és qualsevol país en la comunitat de nacions. S'ha guanyat un merescut espai com un país amb vocació de bon ciutadà en la comunitat internacional i especialment en el multilateralisme. Per la seva política com a mediadors han reconegut admiració. Han sabut jugar a la neutralitat mantenint-se en una línia de pensament occidental. La seva política petroliera ha estat un exemple al món. Enveja per als veneçolans. L'experiència i l'esforç de la cancelleria Noruega no ha de desestimar i la seva contribució només dependrà de l'honestedat de les parts mes que en metodologia que implementi l'equip que dirigeix Dag Nylander.





No obstant això, l'allau de crítiques no es van esperar i sense que l'opinió publica tingués tenir claredat que es tractava. Ningú negoci res. Només es va iniciar una de les tantes metodologies. És una màscara d'oxigen en la recerca de noves opcions sobre la taula. Només prospera si les parts volen i genera confiança. Si els Noruecs no aconsegueixen aquest primer comès s'ensorra com qualsevol altra opció. Com bé ha diu Hernán Pífano en una nota que va circular sobre la trobada amb els noruecs, mals auguris, menyspreu i mostres de tedi, han acabat amb la compareixença dels membres de l'oposició a la cita a Noruega amb el proposat diàleg de Pau, a tot i que els proponents són gent decent, sense interessos diferents a la norma democràtica, a la col·laboració espontània d'una nació que ha posat la seva experiència i prestigi, al servei de la humanitat en la solució de diversos conflictes mundials. S'ha dit fins i tot que hem de reparar en la que van posar amb la seva participació en el procés de pau a Colòmbia. No hi ha tal cosa, el procés es va dur a terme entre colombians, els noruecs van ajudar perquè aquesta era la seva missió, com ho han fet en molts processos semblants. I la pau a Colòmbia es va aconseguir; van passar de matar-se diàriament diverses persones i segrestar el mateix cada setmana, a no reportar cap en el que va de pacificació. El romanent és la venjança i les conseqüències d'unes cendres que acabessin desapareixent. Els experts en diàlegs i intermediació de conflictes molt difícils, complexos i d'enorme repercussió ciutadana, estudien, recullen informació que després s'analitzen detingudament per utilitzar-la en pròximes intervencions... Saben a què s'até perquè han passat per participar en taules plenes d'indecència; FARC, Hamas, Pakistanesos, Sandinistes i moltes altres tribus de rosegadors i camells, ...gràcies als Noruecs."





Hi ha opcions però no pot jugar més amb el temps.