Saliente (CUP) sobre l'1-O: "Ho tornaríem a fer"

La candidata de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, Anna Saliente, ha reivindicat aquest divendres el 1-O: "Ho vam fer, ho tornaríem a fer i ho tornarem a fer", i ha afegit que van aprendre fa temps que els drets no es demanen, sinó que s'exerceixen.









En roda de premsa aquest divendres a pocs metres de l'escola Ramon Llull -on hi va haver càrregues policials-, ha volgut "reivindicar aquesta gesta" i fer un homenatge col·lectiu als que ho van fer possible.





Ha defensat que l'1-O pertany a gairebé mig milió de barcelonins que, "malgrat la brutalitat policial i l'Estat que va exercir la repressió de manera desacomplexada i salvatge", es va mantenir en peu exercint el seu dret a autodeterminar-se, ha dit.





També ha recordat els dies previs, el 29 i 30 de setembre, perquè els barcelonins es van organitzar per "obrir les escoles i omplir-les de vida i dignitat durant dos dies", amb l'organització popular com a clau de la victòria, fent cas omís a les consignes contradictòries fins i tot d'alguns líders sobiranistes, segons ella.





Per Saliente, "l'exercici d'autodeterminació passa per l'autoorganització i la mobilització popular", i ha considerat que l'1-O va marcar un abans i un després en la història dels barcelonins i de tots els catalans.





"L'1-O va ensenyar als catalans a ser un poble i el 3-O va ensenyar que les lluites i les conquestes sempre es guanyen al carrer", mentre que a les municipals es dirimeix també que l'independentisme surti de la via morta en la qual Saliente el veu immers des de les eleccions catalanes.