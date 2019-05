Els nens que pateixen assetjament escolar, també conegut com a 'bullying', seguiran estant en risc social i de salut mental 40 anys després d'haver-ho patit, segons ha assegurat el director de l'Institut de Psiquiatria i Salut Mental de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid, Celso Arango, durant el XVIII Seminari Lundbeck 'Bullying i Mobbing. La petjada de l'assetjament en la salut mental', celebrat a Eivissa.





MÉS INFORMACIÓ Els nens amb autisme, blanc del bullying





Es considera assetjament escolar quan un nen pateix comportaments agressius (verbals, físics o aïllament) per part dels seus companys de col·legi de forma repetida, problema que es calcula que pateix el 18 per cent dels nens i el 10 per cent de les nenes en Espanya. De fet, cada dia uns 1.000 nens pateixen assetjament a l'escola, sent el principal factor de risc de ser diferent al repte.





"La major part de les vegades la víctima no diu res per por o per vergonya, ni als seus professors ni als seus pares, de manera que la major part de les vegades que vénen a les consultes amb l'especialista sol ser després d'un intent de suïcidi per part del menor, cosa que entorpeix que un cop resolt el problema vagi a tornar a la normalitat", ha comentat el doctor Arango.





I és que, segons dades de la Fundació ANAR, un 94 per cent de les víctimes presenta algun problema psicològic causa de l'assetjament escolar, especialment depressió (68,8%) i ansietat (67,2%). A més, el nombre d'autolesions en aquest col·lectiu arriba al 2,4 per cent, les idees suïcides, el 4,6 per cent i els intents de suïcidi, l'1,2 per cent.





MÉS RISC D'OBESITAT, DIABETIS I ENVELLIMENT ACCELERAT





"Estem tant un problema de salut pública com, també, econòmic, ja que s'ha vist que aquests nens tenen un major risc de fracàs escolar, de manera que seran persones menys preparades en el futur", ha dit el doctor Arango, per informar que, també, els nens que pateixen assetjament escolar tenen un major risc en el futur d'obesitat i diabetis.





De la mateixa manera, l'expert ha explicat que l'assetjament escolar produeix també canvis importants en el cervell, augmenta el risc d'envelliment accelerat, baixa autoestima i aïllament social, la qual cosa s'incrementa de forma important en els casos en què durant la infància de hagi estat assetjat i assetjador, situació que també augmenta de manera "molt important" el risc de patir assetjament laboral en l'edat adulta.





En aquest sentit, el doctor Arango ha advocat per fomentar a les escoles les estratègies de prevenció primària i secundària, i ha lamentat que a Espanya encara no s'hagi aprovat un pla nacional contra l'assetjament escolar. En concret, tal com ha postil·lat, els casos d'assetjament escolar es poden reduir fins a un 30 per cent entrenant als professors en estratègies per detectar-los i afrontar-los, formant als pares, garantint que hi hagi una supervisió en l'esbarjo i fomentant l'aprenentatge cooperatiu.





"És fonamental realitzar un abordatge preventiu en els sistemes educatius, que aposti pel respecte a la diversitat, ajuda entre iguals i incloure contingut docent centrat en un aprenentatge emocional que inclogui aspectes fonamentals sobre la salut mental, els seus riscos i factors protectors. És molt educatiu explicar a les escoles què és (i que no és) la depressió i per què es pateix i com es pot ajudaré a qui la té", ha tancat el doctor.