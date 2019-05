El comitè d'empresa de Mercedes-Benz Vitòria tem que la direcció pugui aplicar noves retallades laborals en els pròxims mesos tot i que la factoria alabesa maneja xifres que són "rècord de producció" dels tres últims anys.









Els sindicats UGT, ELA, LAB, CC.OO., ESK i PIM, que sumen més del 90% de la representació del comitè d'empresa, han llançat aquest advertiment en una roda de premsa a Vitòria-Gasteiz, en què també han anunciat la convocatòria de diversos aturades la setmana que en protesta per l'acomiadament de tres treballadors.





El president de l'òrgan que representa la plantilla de Mercedes Vitòria, Igor Guevara, ha reiterat aquest dijous les crítiques a l'actitud "dictatorial" de la direcció de l'empresa.





A més, ha tornat a denunciar que els responsables de la planta continuen recorrent a la contractació "en frau de llei", substituint de manera contínua a uns treballadors per altres "perquè facin la mateixa feina".





DIRECCIÓ "CRESCUDA"





Guevara ha criticat que la direcció de l'empresa es troba "cada vegada més crescuda" i que, malgrat la seva aparent compromís amb "la transparència i la pau social", en realitat manté a la plantilla "totalment desinformada" sobre els plans de futur per a la factoria.





El president del comitè ha explicat que el director de Mercedes Vitòria, Emilio Titos, havia convocat per a aquesta setmana una reunió en què anava a informar els sindicats sobre un "pla d'estalvi" global per al grup empresarial, una trobada que --segons ha dit-- va ser desconvocat a última hora per la mateixa direcció.





Guevara ha explicat que, pel que sembla, aquest pla global pretén aconseguir una reducció de costos del 16 per cent, pel que ha donat per fet que, en el cas de posar-se en marxa, implicaria "més retallades" laborals. En tot cas, els sindicats desconeixen quina podria ser la incidència exacta d'aquest programa a la factoria de Vitòria.





Malgrat tot, el president del comitè ha censurat que s'estiguin estudiant aquest tipus de mesures per a la planta de Vitòria, sobre la qual ha destacat que maneja xifres de producció que són un "rècord" en els dos o tres últims anys.





MOBILITZACIONS





D'altra banda, UGT, ELA, LAB, CC.OO., ESK i PIM han convocat aturades parcials d'una hora i mitja per dilluns que ve, en protesta pels tres últims acomiadaments de treballadors.





Aquest mateix dia se celebrarà el judici per l'acomiadament d'un d'aquests empleats, motiu pel qual el comitè d'empresa ha de fer una concentració davant dels jutjats de Vitòria.