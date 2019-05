L'Àfrica subsahariana compta amb menys de 2 metges per 10.000 habitants

L'organització sense ànim de lucre Fundació Recover ha denunciat en el seu segon informe sobre Educació i Formació Sanitària al Benín, Camerun i la Costa d'Ivori, que aquests països compten amb menys de dos metges per cada 10.000 habitants, mentre que a Espanya aquesta xifra és d'al voltant de 40. "Això reflecteix l'enorme desigualtat entre països de menys i més nivell de desenvolupament", asseguren.









L'informe, que s'ha presentat en la seu de la III Jornada de Cooperació Internacional amb motiu del Dia d'Àfrica, que se celebra aquest dissabte 25 de maig, té com a objectiu sensibilitzar sobre la desigualtat internacional en drets fonamentals al continent, com l'educació i la salut, amb la finalitat d'aconseguir una assistència sanitària digna i d'acord amb les necessitats de la població.





El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) estima que, el 2017, al Benín hi havia 1,5 metges per 10.000 persones, al Camerun 0,8 i a la Costa d'Ivori 1,4. Tot això malgrat que l'OMS va definir que 2,3 sanitaris, entre personal mèdic i infermeria, per 1.000 habitants és el llindar mínim per garantir cures bàsiques de salut al 80 per cent de la població d'un país.





"Entre altres raons, aquestes xifres apunten al fet que els seus sistemes educatius no formen a suficient personal mèdic per solucionar les necessitats de les seves poblacions. Països com el Camerun presenten xifres superiors a la mitjana mundial en termes d'incidència de tuberculosi, malària, hepatitis, atròfia infantil i fins i tot en malalties no transmissibles com la diabetis, el càncer o malalties renals", explica el cap de Servei de Cirurgia Maxilofacial de l'Hospital Universitari Rei Juan Carlos de Madrid, l'Hospital Infanta Elena i l'Hospital General de Villalba, Juan Rey Biel.





Segons dades del II Informe Recover, un indicador rellevant sobre la situació de la sanitat en aquests països és la mortalitat materna, que el 2015 es trobava en 542 morts per 100.000 naixements, el Camerun i la Costa d'Ivori presenten xifres per sobre d'aquesta mitjana regional, de 596 i 645, respectivament, més del doble de la mitjana global.





També les malalties no transmissibles presenten taxes superiors a la mitjana mundial. De fet, a la Costa d'Ivori la probabilitat de defunció per cardiopaties, nefropatíes, diabetis o càncer és del 29,1 per cent, més de vuit punts percentuals per sobre de la mitjana del continent, segons les seves xifres.





"Aquestes dades exposen la vulnerabilitat dels sistemes de salut en aquests països i la necessitat d'actuar de manera estratègica i eficaç sobre els punts més deficitaris. Per aquesta raó, des del 2008 donem suport a la gestió i el desenvolupament sanitari d'hospitals sense ànim de lucre per millorar aquesta situació a Benín, el Camerun i la Costa d'Ivori, i posem el nostre focus estratègic en la professionalització del personal local en ser una de les eines de desenvolupament amb més impacte a llarg termini", afirma la directora de l'ONG, Chus de la Fuente.