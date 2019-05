Des d'una paella en família a passar temps amb el gat: el pla dels alcaldables a Barcelona en la jornada de reflexió

Els candidats a l'Ajuntament de Barcelona passaran el dia de reflexió abans dels comicis municipals de diumenge entre les tradicionals fotografies per als mitjans i els amics i família --amb la qual alguns veuran la final de la Copa del Rei--, excepte el de JxCat, Joaquim Forn, que està en presó preventiva a Soto del Real (Madrid).









És la primera vegada que un candidat a l'Alcaldia de la capital catalana fa campanya des de presó, cosa que ja han fet en anteriors altres dels seus companys empresonats, com Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, que van ser elegits diputats en Congrés i van recollir la seva acta, però aquest divendres han estat suspesos.





L'alcaldessa i candidata a la reelecció, Ada Colau, començarà dissabte amb les fotos, i després passejarà amb els seus fills: "Aquests dies ens hem trobat a faltar", i ha explicat que no anirà a Sevilla per la final de la Copa del rei per dificultats d'agenda, encara que li hagués agradat anar --igual que a la final de la Champions femenina a Budapest-- i ha confiat que guanyi el FC Barcelona.





El candidat ERC, Ernest Maragall, ha lamentat haver de dedicar el matí a les habituals fotos: "La dictadura dels mitjans", ha ironitzat, i a la tarda desconnectarà de la campanya amb la seva família amb un pla encara per definir: donarà una volta per la ciutat i després vol anar al teatre o a visitar alguna exposició.





Així com l'alcaldable de JxCat és a la presó, la número dos de la candidatura, Elsa Artadi, dedicarà part del dia de reflexió a fer les fotos de candidats, però també aprofitarà per fer el vermut i dormir, cosa que no ha pogut fer molt durant la campanya.





També després de fer-se les fotos per als mitjans, Manuel Valls (BCN Canvi-Cs) aprofitarà la jornada de reflexió per descansar i estar amb la família i amics, i a la nit veurà la final de la Copa del Rei entre el València CF i el FC Barcelona, equip del qual és molt aficionat.





GATS I VERMUT





El candidat socialista, Jaume Collboni, té previst esmorzar amb amics, prendre el vermut amb veïns i menjar amb la seva família: "A la tarda faré el que no he pogut fer en aquests darrers mesos: estar amb la meva família i amb el meu gat Franklin, que el tinc molt abandonat".





Josep Bou (PP) passarà la jornada amb la seva família, els seus tres fills i set néts, als quals prepararà un arròs amb una paella de 70 centímetres de diàmetre --assegura que és un arrosser dels peus al capdavant--, i s'ha sincerat sobre que no va veure créixer als seus fills perquè treballava molt i no vol perdre-se'l amb els seus néts: "Sóc l'avi favorit".





La candidata a l'Alcaldia de la CUP, Anna Sortint, participarà amb la resta en diverses fotos de candidats, celebrarà una barbacoa i formarà apoderats a la tarda, mentre que dedicarà la nit al "veure la final de la Copa del Rei i la xiulada a l'himne".