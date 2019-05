El candidat del PP a l'Alcaldia de Barcelona, Josep Bou, ha afirmat aquest divendres abans de l'últim acte de campanya: "De cap manera es pot votar a Vox. No ho he dit mai, però ho he de dir aquí perquè crec que seria un error, un error que s'ha viscut a Madrid i el podríem viure també aquí a Bacelona i això no estaria bé", en referència als vots que traurien al seu partit.









En una atenció als mitjans abans de l'acte, una festa amb un centenar de simpatitzants i militants al passatge de l'Hotel Gallery de Barcelona, en què ha dit que hi ha coses que diu ell que poden interessar a Vox, però ha afegit: "Jo puc arribar a l'Ajuntament, ells no, el que faran serà donar-nos una mossegada i perjudicar-nos", el que pot beneficiar a partits com CUP i PDeCAT.





Preguntat per quin seria un resultat satisfactori, ha dit que amb dos o tres no quedaria content: "Quatre o cinc, és molt? Sembla que sí, però ho podem aconseguir", ha defensat, i ha assegurat que caldrà pactar perquè no queda més remei.





Ha dit que li encantaria ser alcalde: "Penso que podria fer una gran tasca a Barcelona", i en cas de no poder ser, espera ser important per poder formar un govern constitucionalista.





Bou s'ha mostrat com a defensor de la Barcelona contenta: "Defensaré per sobre de tot la Barcelona de la mà, unida, la treballadora, la capaç, la que no sigui groga, que sigui del color que vulgui tothom" i amb la bandera catalana i l'espanyola.