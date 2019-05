Collboni demana el vot per evitar un alcalde que pensi només "en què diuen a Waterloo"

El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat aquest divendres el vot per evitar que governi un alcalde "que estigui pensant en què diuen a Waterloo, i que la ciutat desperti pintada de groc, en lloc de pensar en les llars d'infants que no han fet", ha dit en referència als independentistes.









Ho ha dit en l'acte final de campanya acompanyat per unes 250 persones al Pavelló del Carmel de Barcelona en què ha participat el candidat del PSC a les Europees Javi López; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; el diputat al Parlament, Ferran Pedret, i els números dos, tres i deu de Collboni: Laia Bonet, Albert Batlle (Units) i Núria Carmona, respectivament.





Després de la suspensió d'aquest divendres dels diputats processats per impulsar l'1-O dictada per la Mesa del Congrés en què el PSOE té majoria, Collboni ha defensat que els socialistes volen una democràcia forta en la qual "es respecten les lleis i el que diuen els tribunals", cosa que veu compatible amb el diàleg i la mà estesa per a resoldre el conflicte català.





En la seva intervenció, López ha criticat que el president Quim Torra afirmés que Barcelona ha abdicat de ser la capital de Catalunya, un comentari que al seu judici destil·la sectarisme i al qual ha replicat: "Quan ell marxi de la Generalitat, que serà dins de poc perquè el Govern fa aigües, es trobarà amb l'Ajuntament de la capital catalana amb un alcalde socialista. l'única que ha abdicat és la Generalitat de ser la Generalitat de tots els catalans".





Iceta ha afirmat que l'actual govern de la ciutat és la història d'un fracàs polític i de gestió: "Ada fracassada. Ho lamentem perquè compartim anhels d'esquerres i progressistes amb molta gent que va confiar en els comuns. Nosaltres no volíem seu fracàs, per això vam entrar al Govern".





"Avui ens han muntat un tongo --amb el cara a cara entre Ada Colau (BComú) i Ernest Maragall (ERC)-- dient que és un debat entre els dos que poden governar la ciutat. Pobre Barcelona! Una que ha fracassat i un altre que vol baixar la bandera de Barcelona per pujar el seu estelada", ha tancat Iceta que ha demanat un canvi a la ciutat que lideri Collboni, que assegura que no subordinarà la ciutat al projecte independentista ni als interessos dels mercats.