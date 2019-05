Les persones de més de 90 anys i fins i tot amb Alzheimer segueixen formant neurones noves

Les neurones continuen formant-se fins ben entrada la vellesa, fins i tot després dels 90 anys i en persones amb deteriorament cognitiu o malaltia d'Alzheimer, tot i que menys, després d'avaluar el teixit cerebral post-portem de persones de 79 a 99 anys.









L'estudi, realitzat per la Universitat d'Illinois, a Chicago, ha estat publicada a la revista 'Cell Stem Cell', i és la primera investigació que troba evidència d'un nombre significatiu de cèl·lules mare neurals i neurones de nou desenvolupament presents en el teixit l'hipocamp de la gent gran, incloent aquelles amb trastorns que afecten a l'hipocamp, que està involucrat en la formació de memòria i en l'aprenentatge.





"Hi ha neurogènesi activa en l'hipocamp dels adults majors fins ben entrada la dècada dels 90. L'interessant és que també vam veure algunes neurones noves en els cervells de persones amb malaltia d'Alzheimer i deteriorament cognitiu", explica la líder del treball, Orly Lazarov.





Els investigadors van trobar de mitjana aproximadament 2.000 cèl·lules progenitores neurals per cervell i unes 150.000 neurones en desenvolupament.





"En els cervells de persones sense deteriorament cognitiu que van obtenir bons resultats en les proves de funció cognitiva, aquestes persones tendien a tenir nivells més alts de desenvolupament neural nou en el moment de la seva mort, independentment del seu nivell de patologia. La barreja dels efectes de la patologia i la neurogènesi és complexa i no entenem exactament com s'interconnecten, però clarament hi ha molta variació entre persones ", argumenta.





"Podem trobar una manera de millorar la neurogènesi, a través d'una petita molècula per exemple, podríem ser capaços de retardar o prevenir el declivi cognitiu en els adults grans, sobretot quan s'inicia, que és quan les intervencions poden ser més efectives" , conclou.