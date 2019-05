Recompte de vots: primer els europeus i després els municipals i autonòmics

La coincidència aquest diumenge de les eleccions europees, municipals i autonòmiques en una mateixa jornada condicionarà tant l'ordre de recompte de les paperetes com la comunicació dels resultats provisionals.





Així, les meses electorals hauran escrutar primer els vots al Parlament europeu, després els sobres dels comicis municipals, després l'urna de les autonòmiques i, finalment, els dels cabildos insulars de Canàries.









Ara bé, els resultats provisionals de les eleccions europees hauran d'esperar ja que la normativa comunitària estableix que no es poden oferir dades de l'escrutini per l'Eurocambra fins al tancament dels col·legis electorals a tots els països.





Caldrà esperar fins a les onze de la nit, quan tanquin les urnes a Itàlia, últim país a concloure el procés, per començar a publicar les dades d'aquest recompte europeu.





RECOMPTE DE VOTS





La cerimònia del recompte arrenca a les vuit de la tarda del diumenge, que serà quan s'introduiran a les urnes els sobres dels votants per correu, les paperetes han estat portades per treballadors de l'operador postal al llarg del dia, i votaran els membres de la taula.





A continuació, es donarà per tancada la mesa electoral i començarà l'escrutini dels vots, que té caràcter públic, el que suposa que qualsevol persona, sigui o no elector, pot estar present en aquest acte.





Després de l'obertura, per l'ordre establert, de cadascuna de les tres urnes habilitades per a les eleccions d'aquest diumenge, la mesa electoral ha de confrontar el total de paperetes amb el de votants que han exercit el seu dret a vot i han estat anotats en les llistes dels vocals.





Les paperetes es destrueixen en presència dels concurrents, excepte aquelles que no haguessin estat considerades vàlides o les que hagin estat objecte d'alguna reclamació, les quals s'uneixen a l'acta i s'arxiven amb ella.





S'elabora un escrutini, que es fa pública immediatament mitjançant l'exposició de l'acta a la porta del local. El president, els vocals i els interventors de la taula signen l'acta de la sessió, que és fonamental per al posterior escrutini general.





A partir del dimecres 29 de maig i sempre abans de dissabte 1 de juny, es procedirà a un segon recompte, l'escrutini general, aquesta vegada en les juntes electorals provincials, incloent el vot dels residents absents (CERA) arribat des de l'estranger.





DESPRÉS, LA PROCLAMACIÓ DE RESULTATS





Un cop resolts tots els recursos, en últim terme a la Junta Electoral Central, o transcorregut el termini per a la seva presentació sense que s'hagi presentat cap, s'efectua la proclamació dels candidats que han resultats electes.





Aquest acta de proclamació s'estén per triplicat: un per quedar arxivat a la Junta Electoral corresponent, un altre per al Congrés o al Senat, i el tercer a la Junta Electoral Central, qui en el termini de quaranta dies, ha de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) els resultats generals i per circumscripcions. A més, els representants de les candidatures que ho sol·licitin poden obtenir una còpia.