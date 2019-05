Junqueras demana a la Mesa que reconsideri la suspensió dels diputats presos

El diputat d'ERC al Congrés i candidat a les eleccions europees, Oriol Junqueras, ha demanat a la Mesa del Congrés que reconsideri i deixi sense efecte la seva suspensió com a diputat de la Cambra i la dels diputats de JxCat, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull.









En l'escrit, el líder republicà, a més, sol·licita a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que "adopti immediatament totes les mesures necessàries per salvaguardar els drets i prerrogativoas" dels parlamentaris suspesos.





Junqueras rebutja que el Congrés els suspengués en aplicació de l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal -que estableix la suspensió per processats empresonats provisionalment per delictes comesos per "persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels" -.





El líder d'ERC considera que la Mesa del Congrés s'ha extralimitat en les seves funcions al "donar aplicació a una norma de naturalesa processal sense que hi hagi hagut cap comunicació a la Cambra per part de l'òrgan jurisdiccional que coneix del procés".





Junqueras indica que la Mesa ha assumit "facultats jurisdiccionals que de cap manera li corresponen d'acord amb el que estableix reglamentàriament".