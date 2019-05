El País s'equivoca amb unes declaracions de Manuel Cruz i irrita a PP i C's

En una entrevista amb el diari El País, posteriorment rectificada pel propi rotatiu, el president de la Cambra Alta ha considerat que hi ha "un escenari que podria reconciliar tot" el relacionat amb la crisi catalana que passa per "una sentència absolutòria" dels polítics independentistes que estan en presó preventiva pel judici del 'Procés'.













Els presidents del PP i Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera, han exigit al president del Senat, Manuel Cruz, que rectifiqui les seves declaracions en què defensa que una sentència absolutòria dels polítics independentistes implicats en el judici del 'Procés' "el resoldria tot ".





Hores després, el diari ha publicat una nota de rectificació "per un error de transcripció" en l'entrevista al president del Senat.





"En una versió anterior de l'entrevista al president del Senat, Manuel Cruz, se li atribuïa per error de transcripció la frase: 'Hi ha un escenari que podria reconciliar tot i és que hi hagués una sentència absolutòria, és una possibilitat'.





Creu, en realitat, va afirmar: "Hi hauria un escenari que podria reconsiderar això, i és que la sentència fos absolutòria. Bé, és una possibilitat, jo no vaig a entrar en això", ha modificat el rotatiu.





LES REACCIONS PER PART DE PP I C'S





"És una vergonya inadmissible en democràcia", afirmava Pablo Casado, que instava que demani disculpes per això.









D'altra banda, Albert Rivera, també ha publicat un tuit per demanar que Creu "retiri les seves paraules".









No només els líders dels partits s'han queixat de les declaracions, sinó també diversos companys de les dues formacions, així com Teodoro García Egea o Toni Cantó, entre d'altres.