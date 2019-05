Més de 180.000 ciutadans atenen les meses electorals

Un total de 180.219 ciutadans s'encarreguen aquest diumenge d'atendre les 60.073 meses electorals repartides per tot el país per a les autonòmiques, municipals i europees d'aquest diumenge, una tasca per la qual cada un d'ells cobrarà 65 euros en concepte de dieta, la mateixa quantitat que en els comicis generals del passat 28 d'abril.









Com en cada procés electoral, els ajuntaments van ser els encarregats d'escollir per sorteig als presidents i vocals que hauran d'atendre les més de 60.000 taules que es constituiran en els 23.194 col·legis o locals electorals que es van a habilitar.





En total, són 180.219 els membres titulars de les meses electorals seleccionats, 105 més que en les generals, i 360.438 els suplents, uns 200 més, de manera que un total de 540.657 persones a tot el país hauran d'acudir als col·legis electorals a les vuit del matí, l'hora en què estan convocades.





La cita és per al president i els dos vocals elegits, però també per als suplents (dos per lloc), que han d'acudir al col·legi electoral per si fallen els titulars. Les taules no es constitueixen sense aquests tres càrrecs i, si falta algun, la Junta Electoral pot obligar els primers votants que s'apropin a formar part de la taula.





Un cop constituïdes les taules, a les nou del matí s'obren els col·legis electorals, on es podrà votar fins a les vuit del vespre. A cada taula aquest diumenge hi ha dues urnes, una per a les municipals i una altra per al Parlament Europeu, i s'instal·la una tercera en aquelles comunitats que celebrin les seves eleccions autonòmiques, és a dir, en totes excepte al País Basc, Galícia, Catalunya, València i Andalusia.





Tancats els col·legis es procedeix a l'escrutini en cada taula. El recompte inclou els vots que hagin estat enviats per correu des d'Espanya i que són afegits a la resta. Primer s'obren els sobres amb les paperetes de les eleccions europees i després els de les municipals i autonòmiques.





Però els primers resultats que es coneixeran seran els de les municipals i autonòmiques ja que la normativa comunitària estableix que no es poden oferir dades de l'escrutini per al Parlament Europeu fins al tancament dels col·legis electorals a tots els països. Per tant, caldrà esperar fins a les onze de la nit, quan tanquin les urnes a Itàlia, últim país a concloure el procés, per començar a publicar les dades d'aquest recompte.