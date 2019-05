Valls confia en el "gran dia del canvi" a Barcelona

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha afirmat que aquest diumenge és un dia històric per a la ciutat, ja que creu que són les eleccions municipals més importants des de la Transició, i espera que sigui "el gran dia del canvi "a la capital catalana.









En declaracions després de votar al col·legi Sant Miquel amb la seva parella i dos dels seus fills, ha assegurat estar "molt orgullós de ser barceloní" i ha destacat que és la primera vegada que es vota a ell mateix a Barcelona, ja que l'única vegada que havia votat a Espanya havia estat en les generals del 28 d'abril.





Ha confiat en una alta participació i ha subratllat que també hi ha eleccions europees, on es juga el "gran debat entre democràcia i populismes".





El número sis de Cs a les europees, Jordi Cañas, ha animat els ciutadans a votar aquest diumenge per a decidir "un futur més pròsper i just" per a Europa, així com per a ajuntaments i comunitats autònomes.





En declaracions després d'haver votat a les eleccions municipals i europees a Barcelona, Canyes ha destacat que votar és un compromís democràtic i que seran els ciutadans els que decideixin si confiar en Cs "per a poder dir d'aquí a quatre anys que s'ha avançat una miqueta més en qualitat de vida".





Ha bromejat dient que té la sort de poder votar-se a si mateix, que serà un vot més "per a poder tenir un molt bon resultat aquestes europees" i ha agraït els membres del seu partit que, segons ell, han treballat molt intensament per a arribar a aquest dia.