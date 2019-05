Guardiola va signar un manifest a favor de l'independentisme pagat per la Generalitat i creat als Estats Units

Els governs de Mas i Puigdemont haurien desviat de fons de la Generalitat a mitjans de comunicació, agències de publicitat i consultores de relacions internacionals per a realitzar una campanya de propaganda amb l'objectiu que es seguís el full de ruta de l'independentisme, tal com assenyala 'El Confidencial'.













En aquest procés hauria participat l'exentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, doncs va signar un manifest de suport al referèndum de 2014 que va ser redactat per un lobby de Nova York, assalariat pel govern de Mas.





El document es va publicar a 'The Independent' pocs dies abans del 9-N, amb més firmes conegudes, com la de Josep Carreras, Joan Massagué, Jordi Savall, Xavier Sala-i-Martín i Pol Antrás i pretenia fer una denúncia a nivell internacional l'impediment de la consulta per part de l'Executiu de Rajoy i del Tribunal Constitucional.





L'agència de relacions exteriors de la Generalitat, Diplocat, va contractar al lobby americà per difondre el document en un procés amb moltes irregularitats. Entre 2013 i 2015 CiU va pagar a la consultora 1.392.399 euros, sumat als 92.843 euros que va abonar la Delegació del Govern de la Generalitat als Estats Units, segons publica el mitjà citat.