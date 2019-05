Mor un apoderat de Vox i és trobat al seu domicili després de no acudir al col·legi electoral

Un apoderat de Vox, de 78 anys d'edat, José Luis Sánchez, ha estat trobat mort al seu domicili aquest matí després de l'avís dels seus companys als bombers en no respondre a les trucades després de no acudir al col·legi electoral de Lavapiés on estava destinat.









Javier Ortega Smith ho ha explicat aquest diumenge a Salamanca, on ha mostrat al suport als apoderats del partit i ha volgut retre homenatge a l'afiliat difunt. Smith, que va coincidir amb l'abanderat la passada setmana, ha explicat que li va dir que havia d'anar al metge, ja que veia "alguna cosa preocupant".





El difunt vivia sol i companys del partit i bombers han hagut de tirar a baix la porta del domicili al no rebre cap notícia de l'apoderat de la formació de la ultradreta.