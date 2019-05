Es produeix un terratrèmol de magnitud 7,5 al nord del Perú

Un terratrèmol de magnitud 7,5 en l'escala oberta de Richter ha saquejat aquest diumenge les zones centre i nord del Perú, on de moment no hi ha informacions sobre danys materials o víctimes.













El terratrèmol ha tingut el seu epicentre a prop de Llacunes, amb l'hipocentre situat a 141 quilòmetres de profunditat, tal com ha informat l'Institut Geofísic del Perú (IGP) a través de Twitter.





El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) ha indicat que el terratrèmol ha tingut una magnitud 8 en l'escala de Richter i ha situat l'hipocentre a uns 110 quilòmetres de profunditat.





El president del país, Martín Vizcarra, ha explicat que les autoritats "estan avaluant les zones afectades", i ha demanat "calma" per a tots els ciutadans.





Les localitats on ha afectat són Junín, Piura, Chiclayo, Iquitos, Trapoto, entre altres, segons la IGP, que considera la profunditat del succés com "intermèdia".