Protestes entre els treballadors de Glovo per l'atropellament mortal d'un company

Uns 100 repartidors de Glovo s'han concentrat aquest diumenge a la tarda davant d'una seu de l'empresa a Barcelona per protestar per la mort d'un company dissabte a la nit amb la seva bicicleta, en un accident de trànsit amb un camió d'escombraries implicat .





LosTrabajadores han estat convocats per Riders per Drets. S'han concentrat al carrer Pallars on han calat foc a motxilles de la companyia i han tallat el trànsit amb les seves bicicletes.





S'han llançat ous a la façana i s'han posat flors i espelmes davant la seu de Glovo.





A més, Mario di Palma, el portaveu de 'riders' autònoms d'Espanya, ha informat que aquest dilluns hi haurà una altra protesta, a les 12.00 hores a la seu de Glovo a Barcelona, al carrer Pujades.





Glovo ha lamentat la mort d'un dels seus repartidors en un accident trànsit en el qual també s'ha vist implicat un camió d'escombraries i ha assegurat que està collaborant "estretament" amb les autoritats per a determinar les causes del succés.





En un comunicat aquest diumenge, l'empresa de repartiment a domicili ha explicat que de moment han contactat amb la família del mort per a transmetre'ls el seu suport, i que quan s'esclareixin els fets iniciaran "els tràmits per a activar l'assegurança privada que cobreix l'activitat realitzada pel repartidor en cas d'accident".





La companyia ha demanat "màxima prudència" fins que les autoritats resolguin els fets, i la Unitat de Recerca i Prevenció de l'Accidentalitat (Uipa) de la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la recerca de l'accident.





LA UGT DENÚNCIA LES "PRECÀRIES" CONDICIONS DELS 'RIDERS'



La UGT ha criticat la situació que viuen els repartidors de menjar a domicili, perquè tenen un treball "precari, sense protecció i amb greus conseqüències sobre la seva salut".



La queixa arriba després de la mort del 'rider'de Glovo, i el sindicat es queixa sobre l'"alt grau de sinistralitat" que es produeix en aquest sector en concret, ja que els incidents no són tractats com a accidents laborals i es titllen de malaltia comuna.