Triple empat entre Colau, Maragall i Collboni a l'alcaldia de Barcelona

Amb prop del 36% del vot escrutat el PSC, Barcelona En Comú i ERC estan actualment empatats. Les dades donen un empat a 10 escons entre Jaume Collboni i Ada Colau i els segueix molt de prop la llista d'Ernest Maragall amb 9 escons.









El sondeig de Betevé i El Periódico apuntava ja a un empat entre Esquerra i Colau, però sembla que els socialistes han agafat força.









Segons aquesta estimació, es produiria un empat a 10 i 11 escons entre Ernest Maragall (ERC) i Ada Colau (Barcelona en Comú), seguits per Jaume Collboni (PSC, 7-8), Joaquim Forn (JxCat, 5-6), Manuel Valls (Ciutadans, 5-6), la CUP (0-2) i BCNésCapital (0-2), la formació de Jordi Graupera que donaria la sorpresa. El Partit Popular desapareixeria de l'hemicicle municipal.





Si es confirmessin aquests resultats, la vara de mandat aniria a parar a un dels dos candidats, que al llarg de tota la campanya s'han allunyat de la resta competint per ocupar el primer lloc.





No obstant això, si Colau i Maragall obtinguessin els mateixos regidors, seria necessari el concurs d'altres forces --tant negociant un govern de coalició com una abstenció o vot afirmatiu d'investidura-- per desempatar el resultat.





Aquest sondeig ha estat elaborat a partir de 'trackings' realitzats diàriament durant tota la setmana, inclòs aquest mateix diumenge.