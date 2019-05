El bloc de l'esquerra podria governar a la Comunitat de Madrid 24 anys després

El PSOE guanyaria les eleccions autonòmiques a la Comunitat de Madrid, amb 37-39 escons, seguit del PP, amb 26-27 escons i Ciutadans, que no aconseguiria el 'sorpasso' que sí que va aconseguir el passat 28 d'abril a les generals, es quedaria a l'Assemblea amb 24-25 diputats.





Més Madrid, amb 17-18 escons, entraria per primera vegada al Parlament madrileny. A més, Unides Podem aconseguiria 13-14 diputats i Vox també s'estrenaria al Parlament, amb 12 diputats.





L'enquesta, realitzada a peu d'urna per Sigma Dos per a Telemadrid, s'ha tancat a les 18.30 hores i recull informació de 60 col·legis electorals a Madrid capital i 30 a la Comunitat, amb un nombre mitjà d'entrevistes de 10.800.





L'ESQUERRA PODRIA GOVERNAR DESPRÉS 24 ANYS



Amb aquests resultats, el bloc de l'esquerra podria governar en la Comunitat de Madrid després de 24 anys ja que la llista d'Ángel Gabilondo (PSOE) obtindria el 27,5 per cent dels vots, juntament amb els d'Íñigo Errejón (Més Madrid ), amb el 13 per cent; i Isabel Serra (Unides Podem), amb el 10,1 per cent. Sumen el 50,6 per cent dels vots.



Per la seva banda, la llista d'Isabel Díaz Ayuso (PP) obtindria el 19,4 per cent dels vots, seguit de la llista d'Ignacio Aguado (Cs), amb el 18,2 per cent; i l'encapçalada per Rocío Monestir, amb un 9,1 per cent. El bloc de centre dreta sumaria 46,7 per cent dels vots.