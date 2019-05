Ajuntament de València: Ribó aconsegueix preservar l'alcaldia

Ribó resisteix a València. Malgrat que en les recents eleccions autonòmiques, Compromís va patir un daltabaix a mans del PSOE, amb més del 25% de vots escrutats, Joan Ribó aconseguiria mantenir la vara de comandament a la capital de la Comunitat Valenciana.





No obstant això, l'executiu fins ara tripartit perd a un dels seus passatgers, València en Comú que es reconvertia en Unides Podem amb María Oliver al capdavant, que es deixa els seus tres edils i surt del consistori. L'hemicicle valencià es completarà amb els 8 representants del PP, els 6 de Ciutadans i, per primera vegada, els dos de Vox.





Aquest resultat porta de nou a l'actual primer edil a l'Alcaldia i permet fer efectiva la "gran aspiració" que ha manifestat sempre, també al llarg de la recent campanya electoral, de reeditar el model d'executiu progressista que ha presidit durant els últims quatre anys.





Recentment, Joan Ribó va considerar que aquest govern de coalició "ha funcionat bé". Igualment, la victòria de Compromís fa possible un altre dels desitjos manifestats pel responsable municipal, que aquesta formació continuï liderant el govern local perquè ho fa "adequadament", i confirma tant les enquestes que manejava com les expectatives expressades en aquest sentit en les últimes setmanes.





Ribó va comentar també, amb vista als comicis d'aquest 26 de maig, que "l'important" era que "tot el treball de canvi progressista" dut a terme a València des de 2015 "es consolidi i avanç molt més en els anys que vénen". Així, va valorar la tasca feta a l'Ajuntament durant la seva etapa com a alcalde i va assenyalar que ha estat "un treball col·lectiu" de "tot el Govern de la Nau".





Aquesta és la primera vegada que Compromís guanya les eleccions municipals en aquesta ciutat com a força més votada en aquests comicis, després d'haver estat també la més recolzada en les urnes en la recent convocatòria autonòmica del 28 d'abril. D'aquesta manera, la llista que lidera Ribó desbanca al PP com a força més votada en les eleccions locals.





En les municipals de 2015 el PP va ser el partit més votat en la capital valenciana i va aconseguir deu dels 33 regidors que integren el consistori però el pacte aconseguit entre Compromís, PSPV-PSOE i València en Comú --coalició en la qual s'integrava Podemos--, l'anomenat Pacte de la Nau, va deixar als 'populars' fora del govern local, després de 24 anys al capdavant, i va possibilitar un executiu progressista presidit per Ribó.









Fa quatre anys aquest últim va arribar a l'Alcaldia, després d'haver passat quatre anys en l'oposició com a portaveu de Compromís, amb el suport dels 9 edils reeixits per Compromís, els 5 que va obtenir el PSPV-PSOE i els tres de València en Comú. En aquesta ocasió, Ciutadans, que aquest mandat ha estat en l'oposició al costat del PP, va entrar per primera vegada en la corporació local amb 6 regidors.