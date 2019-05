El Partit Popular Europeu guanya les europees, seguit dels socialistes, encara que tots dos perden representants

MÉS INFORMACIÓ Auge de l'ultradreta i els verds a França i Alemanya

El Partit Popular Europeu (PPE) ha guanyat les eleccions europees amb 173 escons, tot i haver perdut 44 representants, seguit del grup dels Socialistes i Demòcrates (S & D), que també perdria 40 eurodiputats, segons la primera projecció oferta per l'Eurocambra .





L'Aliança de Liberals i Demòcrates (ALDE) recupera el lloc de tercera força de la institució comunitària en augmentar la mida del seu grup des dels 68 escons als 102. Aquesta projecció inclou els representants de 'Renaissance', la llista d'Emmanuel Macron , tal com ha demanat la família liberal abans de conèixer-se els primers resultats provisionals.





Després d'ells se situarien Els Verds (71), els Conservadors i Reformistes Europeus (58), el grup Europa de les Nacions i de les Llibertats (57) --del qual forma part el UKIP britànic i la Lliga de Matteo Salvini--, el grup Europa de la Llibertat i de la Democràcia Directa (56) --en què s'inscriu la ultradreta francesa de Marine Le Pen--, l'Esquerra Unitària Europea (42) i altres (37).





Amb aquests resultats es confirmaria que els populars i els socialistes perdrien el control de l'Eurocambra i necessitarien a la família liberal per ser capaços de forjar acords amb un nombre suficient d'eurodiputats. En concret, els tres majors grups de l'Hemicicle s'agruparien a 422 representants.





Tampoc aconseguiria una majoria absoluta una eventual coalició entre socialdemòcrates, liberals, ecologistes i esquerra, com ha proposat el cap de llista dels primers, Frans Timmermans, per controlar la Cambra al marge del PPE. Aquesta suma es quedaria en els 362, a 14 escons de la majoria absoluta de 376.





La projecció del Parlament Europeu manté separats a formacions eurófobas o d'ultradreta com la Lliga, UKIP o Agrupació Nacional de Le Pen. Si fossin capaços d'aconseguir un acord per agrupar-se en el mateix grup arribarien als 114 diputats.





Alguns d'aquests grups han ofert a VOX sumar-se a aquesta aliança, tot i que el partit liderat per Santiago Abascal no ha decidit encara la seva estratègia d'aliances a nivell europeu a l'espera de conèixer els resultats finals.





El portaveu de l'Eurocambra, Jaume Duch, ha advertit que es tracta de projeccions basades estimacions nacionals en onze Estats membres i enquestes d'intenció de vot en altres 17, de manera que la situació pot canviar al llarg de la nit. Les primeres projeccions sobre el repartiment d'escons amb resultats oficials no està prevista fins al voltant de les 23.15 hores.





Prop del 51 per cent dels europeus han acudit a les urnes per elegir el pròxim Parlament Europeu, segons les dades inicials que estudia l'Eurocambra i que apunta que es tracta de la participació "més alta dels últims 20 anys".





LIBERALS I VERDS REIVINDIQUEN SEU PES





A la llum d'aquestes estimacions, tant Liberals com Verds han reivindicat un paper decisiu per formar majories estables en el nou Parlament Europeu i han fet valer el seu pes en les negociacions que s'obriran ara per decidir qui succeirà al Jean-Claude Juncker al capdavant de la Comissió Europea.





El líder del grup ALDE, Guy Verhofstadt, ha considerat "prometedors" aquestes primeres dades, perquè suposa trencar per primera vegada la gran coalició entre populars i socialistes i perquè "cap majoria proeuropea sòlida serà possible sense l'ajuda" del seu grup.





La copresidenta dels Verds, Ska Keller, per la seva banda, ha recalcat que el seu grup serà partit frontissa en la pròxima legislatura, mentre que el seu col·lega belga Philippe Lamberts ha defensat que seran "palanca per a un canvi radical" en les polítiques europees.





L'eurodiputada holandesa del PPE Esther de Lange, ha estat l'encarregada de valorar els resultats inicials que els donen la victòria, unes dades que ha aplaudit malgrat la pèrdua d'escons. L'eurodiputada no ha aclarit si el PPE aspira a conservar els eurodiputats de l'hongarès Viktor Orban, tot i estar suspès,





"Som el primer grup", ha reaccionat Kange en ser qüestionada per la pèrdua d'influència, després de sostenir que l'Eurocambra necessitarà "una majoria prou forta per complir, no simplement la d'una meitat més un".





El socialista alemany Udo Bullmann, al seu torn, ha celebrat que els europeus hagin decidit donar el seu suport a una "Europa progressista", i alhora ha reiterat la confiança del seu grup en el seu candidat principal, Frans Timmermans, per presidir la Comissió.