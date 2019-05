Múrcia podria assajar un tripartit a l'andalusa

A la Regió de Múrcia, amb el 32 per cent escrutat, el PSOE és el partit més votat per l'Assemblea Regional a les eleccions autonòmiques de amb el 32,35 per cent dels vots i 16 parlamentaris; seguit del PP, amb el 30,95 per cent dels sufragis, que li donen 15 parlamentaris.









Ciutadans, amb un 11,97 per cent dels suports obtindria 6 parlamentaris; VOX entraria a l'Assemblea amb 5 diputats; Podem-Equo tindria 2 i la coalició municipalista Moviment Ciutadà-Coalició de Centre Democràtic (MC-CCD) entraria amb un.





A Múrcia es trien 45 parlamentaris, de manera que la majoria absoluta requereix sumar 23 diputats.





D'altra banda, la participació va ser del 60,58 per cent i l'abstenció del 39,42 per cent.