L'alcaldable del PP a Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha guanyat les eleccions municipals per tercera vegada amb 11 regidors, un més que en 2015, i més de 36.000 vots, amb el 98% del vot escrutat, encara que sense obtenir la majoria absoluta.





En la quarta ciutat de Catalunya, amb 217.741 habitants, la candidatura de Guanyem Badalona-ERC, liderada per la exalcaldesa Dolors Sabater i Oriol Lladó (ERC), s'erigeix com a segona força amb 7 edils.





El candidat a la reelecció, Àlex Pastor (PSC), se situa en tercera posició amb 6 edils, seguit de Badalona en Comú Podem, liderada per Aïda Llauradó, amb 2, i JxCat, encapçalada per David Torrents, amb un.





Cs, que en l'anterior legislatura comptava amb un regidor --va aconseguir 5.002 vots--, aquesta vegada no repetirà en el consistori.





Amb aquests resultats, la candidatura de Sabater podria intentar aconseguir un pacte amb el PSC i Badalona en Comú Podem per a aconseguir una Alcaldia amb forces d'esquerra que pugui ser alternativa al PP d'Albiol, com ja va ocórrer en l'anterior legislatura.





En els comicis de 2015, quan optava a la reelecció, el PP d'Albiol va ser la força més votada (10 regidors) però va ser desbancat per un pacte entre Guanyem Badalona, PSC, ERC i ICA-EUiA que va fer alcaldessa a la Dolors Sabater.





Sabater no va acabar el seu mandat per una moció de censura impulsada pel PSC i recolzada per Cs i PP, aconseguint al juny de 2018 que el socialista Àlex Pastor fos nomenat alcalde.





ELS 'POPULARS' CONSERVEN PONTONS





El PP també ha retingut l'Alcaldia de Pontons (Barcelona) amb majoria absoluta, en obtenir el 54,22% dels vots i quatre dels set regidors.





La llista que lidera Josep Tutusaus ha obtingut --amb el 100% escrutat-- quatre escons, seguit de Junts per Pontons, amb dos regidors i el 27,92% dels vots, i Pontons ENS Importa (PEI), amb un i el 17,86%.





El municipi de Pontons era l'únic municipi català on el PP tenia l'Ajuntament, i el seu anterior alcalde, Lluís Caldentey, va ser rellevat a meitat del mandat per Tutusaus.