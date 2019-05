El PP aconsegueix conservar la Comunitat de Madrid per la mínima

A la Comunitat de Madrid, amb el 72,84 per cent escrutat, el PSOE perd un escó i la majoria absoluta passa al bloc conformat pel PP, Cs i Vox, que arriben als 67 diputats, sent els populars la força més votada de la dreta, amb 30 parlamentaris, segons les dades provisionals del Ministeri d'Interior.









Així, el PSOE és el partit més votat, amb 38 escons i un 28,20 per cent dels vots, però no aconsegueix sumar majoria amb els escons de Més Madrid, que entra amb 20 i un 14,97 per cent dels vots ; i Unides Podem, que es queda en un 5,7 per cent dels vots i 7 parlamentaris.





Per contra, PP suma 30 escons amb el 21,78 per cent dels vots, seguits de Ciutadans, que no aconsegueix el 'sorpasso' i suma 26 diputats i un 18,86 per cent dels suports, a més de Vox, que suma 11 diputats i un 8,52 per cent dels suports.