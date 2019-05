Ingressa a la presó el detingut per l'homicidi d'una menor en un bar de Barcelona

El detingut com a presumpte autor de l'homicidi d'una jove de 17 anys el 21 de maig en un bar de l'avinguda Mistral, al barri de Sant Antoni de Barcelona, va ingressar a la presó preventiva després de ser donat d'alta hospitalària, ha informat aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).









Dijous passat la titular del Jutjat d'Instrucció 19 de Barcelona, encarregada del cas, es va desplaçar al costat de la comitiva judicial al centre hospitalari on estava ingressat el detingut per prendre-li declaració, i va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança per un presumpte delicte de homicidi dolós.





El presumpte autor és el responsable del bar on van passar els fets -el nombre 69 de Mistral-, que suposadament va retenir a la menor després que discutís amb el seu nuvi, i que va ser detingut al carrer Hospital del barri del Raval tacat de sang.