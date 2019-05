Baltar, pendent de la revisió de vots per revalidar la majoria a la Diputació d'Orense

El president provincial del PP d'Orense, Manuel Baltar, ha ratificat que estan pendents del resultat a la Diputació d'Ourense, ja que de moment està en l'aire la majoria absoluta que actualment ostenta i si, per tant, hauria de buscar suports per poder seguir al capdavant.









"Encara no es poden certificar que els populars perdin la majoria absoluta", ha dit, a l'espera de "la revisió de centenars de vots recollits en les actes" del partit judicial d'Orense, encara que també en altres que no ha volgut concretar.





La governabilitat de l'ens provincial es manté encara en l'aire. En el matí d'aquest dilluns, el Partit Popular obtenia 12 escons, el que els deixaria a un d'obtenir la majoria absoluta.





Preguntat per un possible pacte amb Ciutadans per conservar la majoria absoluta, en el cas de mantenir-se la situació, Baltar ha eludit la resposta directa.





"Si és així (de no aconseguir la majoria absoluta), els populars som el grup majoritari per tant, podria donar-se la circumstància de governar en minoria o bé de governar amb aquells amb els tinguem mesures del programa en comú", ha declarat.





La conformació provisional de l'ens provincial seria la següent: 12 escons per al PP; 9 al PSOE; 2 per Democracia Ourense; BNG mantindria el diputat actual; i irrompria Ciutadans amb un representant.





El líder provincial dels populars ha fet una valoració "negativa" del que ha passat a la ciutat en la llista encapçalada, l'actualment alcalde en funcions, Jesús Vázquez. A la ciutat ha obtingut 4.028 vots menys que a les passades eleccions municipals de l'any 2015.





Al seu torn ha afegit que, si es manté el resultat de les generals a la ciutat, "la Diputació no estaria ara mateix revisant les actes de tot el partit judicial", en referència a Orense. "Evidentment, no va ser un bon resultat per a res", ha afegit.





És ara el torn de "reflexionar" i per a això es reunirà pròximament la Junta provincial del partit a Beariz atès que, segons ha indicat Baltar, no esperaven aquest resultat "en absolut".





En aquest context, el també president de la Diputació s'ha mostrat preocupat per la caiguda en els ajuntaments amb més població. "Aquesta és una de les qüestions que haurem d'estudiar amb molt deteniment", ha manifestat, per també atribuir "la tendència" a la proximitat respecte als comicis generals.