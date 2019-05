A Austràlia se li cola una falta d'ortografia en 400 milions de bitllets de 50 dòlars

El Banc Central d'Austràlia ha imprès més de 400 milions de bitllets de cinquanta dòlars amb un error d'impressió.





Com s'informa al diari australià ' The Sydney Morning Herald', apareix un error ortogràfic en el nou bitllet de 50 dòlars emès pel Banc Central d'Austràlia.





El lapsus, tot just apreciable, s'ha lliscat en el text, situat al costat del muscle d'Edith Cowan, la primera dona elegida al Parlament australià. El rostre d'aquesta dona ha estat en el bitllet des de 1995.









UN VALOR 1.400 MILIONS D'EUROS





Un anònim molt observador va donar la veu d'alarma, a l'informar que faltava la tercera "i" de la paraula 'reponsability'.





Encara més: l'error es reprodueix tres vegades.









El Banc de la Reserva d'Austràlia, que admet haver estat alertat el passat mes de desembre, no té cap intenció de retirar els 46 milions d'exemplars en circulació, d'un total de 400 milions d'exemplars impresos.





"Això no té cap impacte en el valor del bitllet", diu un portaveu, que insisteix que tot i l'errada seguiran sent de curs legal.





No han volgut donar explicació sobre què passarà amb tots els bitllets que han quedat en estoc: podrien entrar en circulació o bé hauran de destruir-los.





Com s'explica en el lloc web de 'Échos', el bitllet de 50 dòlars és el més utilitzat a Austràlia.





El cost de fabricació del bitllet de polímer és d'entre 6 i 20 cèntims d'euro cada un -no hi ha xifres oficials-. Tot i que la possible pèrdua estigui molt per sota del valor nominal dels bitllets, aquest petit error planteja un problema d'imatge per al banc central d'Austràlia.





Per descomptat l'error fa això bitllets més atractius per als col·leccionistes i més d'un australià acabarà quedant-se amb un de esperant que aquest valgui més en el futur.





Us deixem un vídeo on es presenta l'innovador bitllet, amb lapsus inclòs ...