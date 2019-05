Torna el Primavera Sound amb Miley Cyrus, Rosalía i Solange

El Festival Primavera Sound torna aquesta setmana en una nova edició amb les actuacions de la cantant d'arrels flamenques i fusió urbana Rosalia, les nord-americanes Miley Cyrus i Solange -germana de Beyoncé-, la banda novaiorquesa de rock Interpol, el cantant i compositor de música electrònica britànic James Blake, el rock psicodèlic de Tame Impala i el reguetón de J Balvin.









La XIX edició del festival tindrà lloc des del dijous fins dissabte al Parc del Fòrum de Barcelona amb un cartell més eclèctic que mai i una destacada presència femenina amb un seguit d'artistes dones que representen el 50,77% de les 295 bandes del esdeveniment en 331 actuacions en 22 escenaris al Fòrum -més cinc repartits per Primavera a la Ciutat-.





Erykah Badu, Julia Holter, FKA twigs, Janelle Monáe, Robyn, Helena Hauff, Neneh Cherry, Sophie, Lizzo, Courtney Barnett, Kali Uchis, Nathy Peluso, Myrku, Princess Nokya, Lucy Dacus, Roisín Murphy, Sigrid i Peach són alguns dels rostres femenins que poblen un cartell que per primera vegada és paritari.





Entre les sorpreses esperades, figura la presència de la banda de rap Future i la del rock britànic dels 90 Stereolab, després de fer públic el seu retorn als escenaris, així com del cantant de Pulp Jarvis Cocker i dels fidels al certamen Shellac.





També actuaran bandes com la d'Erykah Badu, l'electrònica de Modeselektor i de Richie Hawtin i el hip hop de Kate Tempest i Nas.





Entre els ídols de la nova generació com l'enfant terrible Mac DeMarco, el pop de Carly Rae Jepsen, Christine and the Queens i Charli XCX, a més de Guided by Voices, Kurt Vile & The Violators i del cantant de Pavement Stephen Malkmus amb The Jicks .





La música urbana estarà representada amb Cardi B i Future, a més de Cupcake, mentre que el reguetón es fa un lloc en el festival amb J Balvin, la porto-riquenya Ivy Queen, el panameny Japanese i Don Chezina, Hurricane GY Tony Touch.





L'electrònica seguirà donant-se cita a l'escenari Primavera Bits amb actuacions de Richie Hawtin, Nina Kraviz, Peggy Gou, Krystal Klear, Helena Hauff i les desafiants Sophie, entre d'altres.





L'organització preveu que hi haurà "rècord d'assistència" després d'augmentar l'aforament diari al Parc del Fòrum fins a les 64.500 persones per jornada, a l'espera que dissabte sigui el dia més fort.





L'esdeveniment va aconseguir el 2018 batre el seu propi rècord de públic, amb una xifra d'entorn de 220.000 assistents, molt per sobre dels 208.400 de l'edició de 2017 -amb 55.000 persones per dia-.





Amb gairebé 6.000 treballadors, va comptar amb assistents de 126 països, i va registrar una mitjana diària de rècord de 60.000 persones; a part el públic estranger va representar el 60%.