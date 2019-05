Maragall estén la mà a Forn i Colau per a la governabilitat de Barcelona

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i guanyador dels comicis, Ernest Maragall, ha anunciat aquest dilluns que buscarà contactar de forma "immediata" amb el candidat de JxCat, Quim Forn, i l'encara alcaldessa, Ada Colau (BComú), per abordar la governabilitat de la ciutat i trobar els pactes per garantir la seva investidura com a alcalde.









En roda de premsa, ha dit que el millor escenari seria "un govern municipal d'ampli espectre" en què hagués membres d'ERC, JxCat i BComú, però ha dit que ara per ara és impossible perquè JxCat i BComú s'autoexclouen, per la qual que ha conclòs que amb tota probabilitat haurà de governar en solitari.





Ha considerat "inversemblant" que hi pugui haver un pacte a tres bandes entre Colau, Jaume Collboni (PSC) i Manuel Valls (Cs) que li escombra a ell el pas a l'Alcaldia de Barcelona, i ha conclòs que aquestes tres formacions són massa heterogènies per posar-se d'acord.





ARTADI DEMANA UN GOVERN INDEPENDENTISTA





La número dos de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, ha instat Maragall a promoure un executiu de renovació i "100% independentista" a la capital catalana, i ha tornat a posar JxCat a la seva disposició.





Artadi ha explicat el líder de la llista de JxCat, Joaquim Forn, ha pogut intercanviar missatges amb Maragall des de presó, i ha garantit: "Seguirem treballant en aquesta línia de coalició i coordinació estratègica amb ERC" que han mantingut des del 2012, ha dit en roda de premsa.





Ella mateixa ja va parlar amb Maragall aquest diumenge quan es va proclamar vencedor -a pocs vots de l'actual alcaldessa, Ada Colau-, i es van emplaçar a seguir parlant, ha assegurat al costat del portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, i l'expresident del Govern i candidat a les europees, Carles Puigdemont, que ha intervingut per videoconferència.





Ha recordat que Maragall ha guanyat amb deu regidors -els mateixos que l'exalcalde Xavier Trias en aquest mandat-, pel que ha avisat que "és natural i bastant obvi que hi haurà un govern de coalició que anirà més enllà d'ERC" i que no podrà governar en solitari.





Preguntada per si segueixen rebutjant un pacte amb ERC que inclogui l'actual alcaldessa i segona en els comicis, Ada Colau, Artadi ha afirmat que els barcelonins han votat canvi i un govern independentista: "Entenem que això també ho entendrà Maragall".





"Ens asseurem a parlar amb ell, però és evident per on passen les nostres prioritats, que són de canvi i de governs independentistes", ha remarcat Artadi, que ha lamentat que els regidors independentistes hagin baixat de 18 a 15 a la ciutat.





ICETA DEMANA A MARAGALL NO PRECIPITAR-SE





El líder del PSC, Miquel Iceta, ha criticat aquest dilluns que l'alcaldable de Barcelona per ERC s'ha precipitat en erigir-se com a nou alcalde perquè ha guanyat però "l'independentisme no té majoria", i ha proposat als partits buscar una alternativa.





"Aquí tothom dóna per fet unes alcaldies, quan a Barcelona l'independentisme ha reculat i no té majories. ERC tenia 18 regidors i ara té 15. Recomanaria a tothom que no corri", ha dit en una roda de premsa per a valorar els resultats electorals.





Ha demanat escoltar a la ciutadania, tenir en compte els matisos en tota la seva profunditat i, llavors, parlar entre els partits: "Ernest Maragall ha dit que vol fer de Barcelona la capital independentista, però és que l'independentisme és minoria a l'Ajuntament".