Almeida prepara "el canvi" de Madrid amb Cs i Vox

El candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es reuneix dimarts amb el Grup Municipal i amb el seu equip per començar a posar en marxa "el canvi" de Madrid, tal com va afirmar ahir mateix el popular després de conèixer que els resultats electorals donaven una victòria al bloc de centre dreta amb el PP al capdavant.









La candidatura d'Almeida va obtenir el 23,96 per cent dels vots, el que es tradueix en 15 edils per Cibeles -6 menys que en la passada legislatura-, una xifra que al costat dels 11 de Ciutadans, i els 4 de Vox permet que pugui conformar govern a Cibeles.





Ara arriba el moment de les negociacions i els pactes. Ahir, encara en Gènova celebrant el seu més que probable Alcaldia, Almeida va assegurar que no serien "un problema" els "càrrecs i títols" amb Ciutadans i Vox per conformar un Govern municipal a la capital que "els madrilenys han reclamat molt majoritàriament a les urnes ".





"Cal posar-se ja a treballar i posar-se en contacte amb Villacís i Ortega Smith i veure com es materialitza aquest acord que els madrilenys han reclamat molt majoritàriament a les urnes", ha apuntat.





A més, ha assegurat que els populars serien "generosos per arribar a aquest acord de Govern", i va suposar que "Cs serà també generós amb aquest acord". "No crec que els càrrecs o els títols vagin a ser un problema perquè puguem tenir aquest Govern", ha afegit preguntat per una possible Vicealcaldía per l'edil 'taronja'.