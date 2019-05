Nadal s'estrena de manera enlluernadora a Roland Garros

El tennista espanyol Rafa Nadal va debutar aquest dilluns de manera convincent a Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada, i es va classificar sense problemes per a la segona ronda després de desfer de l'alemany Yannick Hanfmann per 6-2, 6-1, 6- 3.





Una mica menys de dues hores va trigar l'actual campió en l'argila vermella parisenca a treure endavant la seva assolellat estrena a la Philippe-Chatrier davant el 180 del món, classificat des de la prèvia i davant el qual va anar de menys a més en el seu tennis.





El de Manacor, que ara s'enfrontarà contra un altre alemany i que també va haver de superar la prèvia com Yannick Maden, només va deixar un indici de dubte en el primer joc del partit, però a partir d'aquí va anar creixent i imposant el seu millor tennis, amb el suport en un bon 'drive' i en 25 guanyadors, per 16 errors no forçats.